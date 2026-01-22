澳網》大坂直美激勵大喊惹火老將 科斯蒂亞賽後握手不爽開砲

大坂直美和科斯蒂亞。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕前世界球后大坂直美今天在2026年澳洲網球公開賽第2輪，以6：3、3：6、6：4擊敗35歲羅馬尼亞老將科斯蒂亞（Sorana Cirstea），闖進女單第3輪。不過賽後發生插曲，科斯蒂亞在兩人握手時向大坂抱怨了幾句，表情十分不爽。

大坂直美此役在科斯蒂亞發球時大喊「come on」激勵自己，這讓對手十分不開心，怒氣沖沖地跟主審抱怨。對此，大坂直美賽後受訪表示：「顯然是因為我喊了很多次『come on』，她對此感到生氣吧！我已經盡力打好比賽了，因為自己出現了很多非受迫性失誤。她是一位很棒的選手，我想這是她最後一次參加澳網，所以，很抱歉她因此生氣。」大坂直美認為科斯蒂亞可以直接跟她講。

大坂直美也補充說道，以前從來沒有人抱怨過這件事，而且主審也沒有告訴她這樣做不對，主審跟她說一切都沒問題，自己還以為這件事已經過去了。

坐擁大滿貫4冠的大坂直美，包括兩度澳網掄元，重返墨爾本公園夜間出場秀就驚艷全場，只見她戴著點綴蝴蝶及長紗的白色圓頂禮帽，搭配藍綠上衣及白色飄逸垂墜長褲，並撐著白陽傘，宛如歌劇女伶走上時尚伸展台。大坂直美今天進場造型略微低調，她穿著藍綠色水母造型的外套，搭配同款白色飄逸連衣裙與長褲走進球場。

大坂直美。（美聯社）

