自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

澳網》大坂直美激勵大喊惹火老將 科斯蒂亞賽後握手不爽開砲

2026/01/22 20:27

大坂直美和科斯蒂亞。（法新社）大坂直美和科斯蒂亞。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕前世界球后大坂直美今天在2026年澳洲網球公開賽第2輪，以6：3、3：6、6：4擊敗35歲羅馬尼亞老將科斯蒂亞（Sorana Cirstea），闖進女單第3輪。不過賽後發生插曲，科斯蒂亞在兩人握手時向大坂抱怨了幾句，表情十分不爽。

大坂直美此役在科斯蒂亞發球時大喊「come on」激勵自己，這讓對手十分不開心，怒氣沖沖地跟主審抱怨。對此，大坂直美賽後受訪表示：「顯然是因為我喊了很多次『come on』，她對此感到生氣吧！我已經盡力打好比賽了，因為自己出現了很多非受迫性失誤。她是一位很棒的選手，我想這是她最後一次參加澳網，所以，很抱歉她因此生氣。」大坂直美認為科斯蒂亞可以直接跟她講。

大坂直美也補充說道，以前從來沒有人抱怨過這件事，而且主審也沒有告訴她這樣做不對，主審跟她說一切都沒問題，自己還以為這件事已經過去了。

坐擁大滿貫4冠的大坂直美，包括兩度澳網掄元，重返墨爾本公園夜間出場秀就驚艷全場，只見她戴著點綴蝴蝶及長紗的白色圓頂禮帽，搭配藍綠上衣及白色飄逸垂墜長褲，並撐著白陽傘，宛如歌劇女伶走上時尚伸展台。大坂直美今天進場造型略微低調，她穿著藍綠色水母造型的外套，搭配同款白色飄逸連衣裙與長褲走進球場。

大坂直美。（美聯社）大坂直美。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中