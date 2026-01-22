自由電子報
SBL》賣命牽制裕隆洋將摩斯 周伯勳重回熟悉賽場有期許

2026/01/22 19:35

周伯勳。（籃協提供）周伯勳。（籃協提供）

〔記者粘藐云／新北報導〕台啤今天在盧捷閔繳全隊最高18分、洋將塔林（Gerard Tarin Jr.）拿14分帶領下，以68：66擊敗衛冕軍裕隆，收下4連勝。陣中長人周伯勳表現搶眼，他盡力牽制對方強力洋將摩斯，試圖減少他的破壞力，表現也獲得主帥劉孟竹肯定。

裕隆今天開局打出15：8攻勢，但台啤在次節急起直追，靠著賴俊廷三分球和塔林上籃追到1分差，藍少甫回敬三分球還以顏色。不過，盧捷閔隨後跳出，先飆進三分球又在罰球線上進帳分數，帶隊超車，半場打完暫時以37：31領先。易籃後，台啤最多曾擴大到雙位數領先，但裕隆末節急起直追，一度有機會逆轉戰局，台啤最終在驚滔駭浪中收下4連勝。

台啤盧捷閔今天繳出全隊最高18分、3籃板，塔林14分、14籃板，周伯勳進帳5分、9籃板、4抄截；裕隆方面，摩斯轟下全場最高30分、17籃板，藍少甫進帳23分、10籃板。

34歲的周伯勳過去效力TPBL新竹攻城獅，這季重回老東家台啤，他笑說：「打了10幾年了，一切都很熟悉，而且工作內容也沒變，就是守洋將。」他認為，因為SBL只有單洋將又有身高限制，對位上其實不會這麼吃虧。

身為陣中第3老的學長，周伯勳認為，自己跟年輕球員相處沒有代溝，「都是體育生，很容易就熟了。」回到熟悉賽場，他也對自己有期許，「希望罰球跟投籃都可以再穩定一點。」

對於周伯勳的表現，劉孟竹認為，雖然摩斯的帳面數據還是很不錯，但今天周伯勳算是很賣命去扛住他，也限制住對手其他團隊的進攻，「即便他得了這麼多分數，但他們團隊受限，那剩下也只有（藍）少甫1個人，基本上我們都算是成功的防守。」

盧捷閔。（籃協提供）盧捷閔。（籃協提供）

周伯勳。（籃協提供）周伯勳。（籃協提供）

摩斯。（籃協提供）摩斯。（籃協提供）

藍少甫。（籃協提供）藍少甫。（籃協提供）

塔林。（籃協提供）塔林。（籃協提供）

