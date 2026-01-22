印尼大師賽》22歲黃宥薰驚奇扳倒世錦賽銅牌印尼一姐 闖女單8強

黃宥薰。（資料照，高雄大學提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣22歲女將黃宥薰今天在超級500系列印尼羽球大師賽，面對印尼球迷的熱情加油聲，她頂住壓力最終以21：17、19：21、21：17扳倒世界排名第7的地主一姐瓦達妮（Putri Kusuma Wardani），驚奇挺進女單8強。

世界排名37的黃宥薰去年在印尼北干巴魯大師賽連勝奧原希望、高橋明日香、舛木櫻共3位日本好手，成功拿下首座100等級冠軍，如今又回到印尼出賽，黃宥薰首輪以直落二打敗董秋彤，今天則是要挑戰瓦達妮。

瓦達妮在2024年曾經打敗戴資穎，同時該年遇到台灣選手幾乎都是贏球一方，近年也快速成長，她在去年世錦賽更是摘下銅牌，整體實力不容小覷。

黃宥薰前次交手瓦達妮直落二輸球，且兩局僅拿13分，輸得灰頭土臉。不過，黃宥薰今天再戰強敵，首局就一路領先先下一城，第2局也是長時間領先，可惜在18：16領先，遭到瓦達妮以5：1攻勢逆轉讓出。

進入決勝局，瓦達妮在技術暫停前取得11：9領先，黃宥薰暫停後開始追分，並打出7：1攻勢翻轉情勢，最終也完成扳倒印尼一姐的任務。黃宥薰明天8強將對陣另一位黑馬、世界排名42的馬來西亞女將蕾莎娜（Letshanaa Karupathevan）。

