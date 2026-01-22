自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

印尼大師賽》22歲黃宥薰驚奇扳倒世錦賽銅牌印尼一姐 闖女單8強

2026/01/22 19:55

黃宥薰。（資料照，高雄大學提供）黃宥薰。（資料照，高雄大學提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣22歲女將黃宥薰今天在超級500系列印尼羽球大師賽，面對印尼球迷的熱情加油聲，她頂住壓力最終以21：17、19：21、21：17扳倒世界排名第7的地主一姐瓦達妮（Putri Kusuma Wardani），驚奇挺進女單8強。

世界排名37的黃宥薰去年在印尼北干巴魯大師賽連勝奧原希望、高橋明日香、舛木櫻共3位日本好手，成功拿下首座100等級冠軍，如今又回到印尼出賽，黃宥薰首輪以直落二打敗董秋彤，今天則是要挑戰瓦達妮。

瓦達妮在2024年曾經打敗戴資穎，同時該年遇到台灣選手幾乎都是贏球一方，近年也快速成長，她在去年世錦賽更是摘下銅牌，整體實力不容小覷。

黃宥薰前次交手瓦達妮直落二輸球，且兩局僅拿13分，輸得灰頭土臉。不過，黃宥薰今天再戰強敵，首局就一路領先先下一城，第2局也是長時間領先，可惜在18：16領先，遭到瓦達妮以5：1攻勢逆轉讓出。

進入決勝局，瓦達妮在技術暫停前取得11：9領先，黃宥薰暫停後開始追分，並打出7：1攻勢翻轉情勢，最終也完成扳倒印尼一姐的任務。黃宥薰明天8強將對陣另一位黑馬、世界排名42的馬來西亞女將蕾莎娜（Letshanaa Karupathevan）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中