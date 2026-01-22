NBA》公鹿連10年季後賽出現危機 字母哥：我們打得太自私

亞德托昆波。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕公鹿今以102：122遭衛冕軍雷霆痛宰，近5戰吞下4敗，一哥亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）坦言，團隊化學效應不足，打得太自私。

公鹿近期少了場均可以貢獻16.8分的小波特（Kevin Porter Jr.），今天面對傷兵滿營的雷霆打得相當掙扎，被吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）轟了40分，過去3場敗仗都至少輸了18分。

請繼續往下閱讀...

亞德托昆波今拿下全隊最高19分，他表示，團隊打得不夠賣力，「我們沒有做好該做的事，沒有準備好要贏球，打得很不團結，大家太自私，都只想著自己得分，而不是為團隊尋找合適的得分機會，有時候我們落後10分、15分或者20分，我們卻想要一個play就追上，但這根本行不通。」

公鹿已經連9季闖進季後賽，但目前戰績18勝25敗，在東部只排在第11位，掉在附加賽資格之外，本季連勝還沒超過2場，值得一提的是，亞德托昆波在過去4場比賽每戰出手都不超過13次，此役面對雷霆11投8中。

亞德托昆波坦言，自己必須努力打得更侵略性，「我不是那種會對隊友大喊大叫、爆粗口要求球權的人，但我相信我的隊友知道我能帶給球隊的影響力，無論是為隊友還是為自己創造機會，但可能基於某些我無法理解的原因，也許有些球員覺得必須輪到他們出手，想要扛起責任、試著扭轉局面。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法