UBL》寒風細雨中熱戰超過4小時 北市大闖進冠軍戰

北市大進擊冠軍戰。（大專體總提供）

〔記者羅志朋／新北報導〕頂著寒風細雨，耗時4小時又18分鐘，北市大今晚將士用命，最終以9：7擊敗台東大學，拿下114學年度大專棒球聯賽公開一級的另一張冠軍戰門票，明天下午北市大將與國體大爭冠，地點在三重棒球場。

北市大全場敲出10支安打，加上對方投手群奉送10次四壞球保送，蠶食拿下9分，北市大先發投手莊承翰只撐2局失3分退場，范振辰接手投5局失4分有2分責失拿下勝投，吳冠勳後援2局讓對手6上6下，狂飆5K無失分拿下救援成功。

北市大總教練王宜民表示，壓力一定會有，畢竟校方非常關心，球隊投手戰力本來就很吃緊，即使明天表定冠軍戰的先發投手吳冠勳，有需要的時候還是要上場救援，還是要肯定台東大學，比賽中一度拉開比分，對手又把比分拉近，韌性十足，「我們贏得很辛苦。」

明天冠軍戰強碰國體大，王宜民認為，國體大投打戰力和整體破壞力都占上風，雖然之前對戰曾贏球，但對方整體戰力確實在北市大之上，明天將是一場硬仗。

北市大在前年奪冠，去年沒打進8強，今年再度闖進冠軍戰，王宜民說，去年球隊沒晉級8強，感受到球員求勝的企圖心非常強烈，原本今年目標先設定8強，打進4強已經很不錯了，希望明天能有好的結果。

