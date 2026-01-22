自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 學生棒球

UBL》寒風細雨中熱戰超過4小時 北市大闖進冠軍戰

2026/01/22 22:12

北市大進擊冠軍戰。（大專體總提供）北市大進擊冠軍戰。（大專體總提供）

〔記者羅志朋／新北報導〕頂著寒風細雨，耗時4小時又18分鐘，北市大今晚將士用命，最終以9：7擊敗台東大學，拿下114學年度大專棒球聯賽公開一級的另一張冠軍戰門票，明天下午北市大將與國體大爭冠，地點在三重棒球場。

北市大全場敲出10支安打，加上對方投手群奉送10次四壞球保送，蠶食拿下9分，北市大先發投手莊承翰只撐2局失3分退場，范振辰接手投5局失4分有2分責失拿下勝投，吳冠勳後援2局讓對手6上6下，狂飆5K無失分拿下救援成功。

北市大總教練王宜民表示，壓力一定會有，畢竟校方非常關心，球隊投手戰力本來就很吃緊，即使明天表定冠軍戰的先發投手吳冠勳，有需要的時候還是要上場救援，還是要肯定台東大學，比賽中一度拉開比分，對手又把比分拉近，韌性十足，「我們贏得很辛苦。」

明天冠軍戰強碰國體大，王宜民認為，國體大投打戰力和整體破壞力都占上風，雖然之前對戰曾贏球，但對方整體戰力確實在北市大之上，明天將是一場硬仗。

北市大在前年奪冠，去年沒打進8強，今年再度闖進冠軍戰，王宜民說，去年球隊沒晉級8強，感受到球員求勝的企圖心非常強烈，原本今年目標先設定8強，打進4強已經很不錯了，希望明天能有好的結果。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中