澳網》薑是老的辣！85年後的喬科維奇、瓦林卡、希里奇都晉級32強

喬科維奇。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕薑是老的辣！40歲的瓦林卡（Stan Waerinka）、38歲的喬科維奇（Novak Djokovic）和37歲的希里奇（Marin Cilic），今天在澳洲網球公開賽男單次輪都順利過關，挺進32強。

今年迎來最後一舞的瑞士老將瓦林卡（Stan Wawrinka），與21歲法國好手吉亞（Arthur Gea）大戰5盤，纏鬥4小時又33分鐘，最終以4：6、6：3、3：6、7：5、7：6（10：3）勝出，這也是他生涯第49場5盤大戰，超越瑞士傳奇名將費德爾（Roger Federer）的48場，高居公開年代以來所有男子選手之最。

塞爾維亞名將喬科維奇以6：3、6：2、6：2擺平從會外賽進擊的義大利選手馬斯特雷利（Francesco Maestrelli），收下在澳網的第101勝，同時他生涯四大滿貫賽的第399勝。

至於克羅埃西亞好手希里奇以6：4、6：3、6：2強勢拍落加拿大第21種子沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov），喬科維奇賽後也將3人比分發在個人社群，這也是他們在2009年後同時晉級澳網男單32強，證明1985年後出生後老兵的油箱還有油。

