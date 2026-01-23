MLB》遊騎兵5換1震撼交易！打包去年首輪新秀換來國民明星三振機器

戈爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據大聯盟官網報導，遊騎兵做出5換1震撼交易，送出包含2025年首輪新秀游擊手費恩（Gavin Fien）在內的包裹，向國民換來明星王牌左投戈爾（MacKenzie Gore）。

為向國民換來戈爾，遊騎兵一口氣打包5位農場新秀，包含去年選秀會首輪、農場第2名的游擊手費恩，以及第6名右投羅沙里歐（Alejandro Rosario）、第12名游擊手費茲傑羅（Devin Fitz-Gerald）、第16名外野手卡布雷拉（Yeremy Cabrera）與第18名一壘/外野手歐提茲（Abimelec Ortiz）。

26歲的戈爾曾是教士大物，2022年被打包至國民換取索托（Juan Soto）。今年他首度入選全明星賽，30場先發投159.2局飆出185次三振，防禦率4.17，ERA+98，獨立防禦率（FIP）3.74，K9值高達10.4，fWAR值2.9。戈爾的控制權值到2027年球季結束，加上強大三振能力，休季交易傳聞甚囂塵上。

遊騎兵先發輪值上季防禦率3.47為全大聯盟最佳，如今戈爾將加入由雙王牌德葛隆（Jacob deGrom）、艾歐瓦迪（Nathan Eovaldi）領銜的條子軍輪值，搭配萊特（Jack Leiter）、洛克（Kumar Rocker）與拉茲（Jacob Latz）等人競爭剩餘席次。

