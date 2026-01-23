自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》遊騎兵5換1震撼交易！打包去年首輪新秀換來國民明星三振機器

2026/01/23 07:10

戈爾。（資料照，美聯社）戈爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據大聯盟官網報導，遊騎兵做出5換1震撼交易，送出包含2025年首輪新秀游擊手費恩（Gavin Fien）在內的包裹，向國民換來明星王牌左投戈爾（MacKenzie Gore）。

為向國民換來戈爾，遊騎兵一口氣打包5位農場新秀，包含去年選秀會首輪、農場第2名的游擊手費恩，以及第6名右投羅沙里歐（Alejandro Rosario）、第12名游擊手費茲傑羅（Devin Fitz-Gerald）、第16名外野手卡布雷拉（Yeremy Cabrera）與第18名一壘/外野手歐提茲（Abimelec Ortiz）。

26歲的戈爾曾是教士大物，2022年被打包至國民換取索托（Juan Soto）。今年他首度入選全明星賽，30場先發投159.2局飆出185次三振，防禦率4.17，ERA+98，獨立防禦率（FIP）3.74，K9值高達10.4，fWAR值2.9。戈爾的控制權值到2027年球季結束，加上強大三振能力，休季交易傳聞甚囂塵上。

遊騎兵先發輪值上季防禦率3.47為全大聯盟最佳，如今戈爾將加入由雙王牌德葛隆（Jacob deGrom）、艾歐瓦迪（Nathan Eovaldi）領銜的條子軍輪值，搭配萊特（Jack Leiter）、洛克（Kumar Rocker）與拉茲（Jacob Latz）等人競爭剩餘席次。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中