體育 籃球 NBA

NBA》傷病讓交易討論降至冰點！獨行俠「AD」最後一張肥約有懸念

2026/01/23 07:24

戴維斯。（資料照）戴維斯。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠明星戴維斯（Anthony Davis）在日前受到左手韌帶傷勢影響缺陣至今，進而導致他本季的交易價值下滑，根據NBA資深記者費雪（Jake Fischer）透露，他在2月5日的交易大限前續留可能性越來越大。

費雪指出，原本相當關注戴維斯的兩支球隊：老鷹與暴龍，都在他受傷後退出了交易談判：「老實說，現在很難找到任何涉及戴維斯的交易提案，最近老鷹跟暴龍，這兩隻先前被認為最希望能夠網羅他的球隊，都已經不再參與任何與獨行俠的交易談判。」

戴維斯的左手韌帶傷勢被認為至少得需要缺陣6週，因此讓各界對他的交易興趣冷卻，此外，戴維斯選擇不動手術而是採取保守治療的方式。眾所皆知，戴維斯正在尋求一份新的頂薪合約，但跟據報導指出，由於他的傷病史，獨行俠對是否開出滿足他的報價感到猶豫。因此，這位全明星球員一直在達拉斯以外的球隊尋找機會，希望能爭取到職業生涯最後一份大合約。

戴維斯在2025-26賽季僅出賽20場，場均貢獻20.4分、11.1個籃板和 2.8 次助攻。目前看來，獨行俠隊可能別無選擇，只能在賽季剩餘時間繼續留著戴維斯，並等到休賽季到來時，再次嘗試探索他的交易價值。

