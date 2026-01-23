自由電子報
MLB》釀酒人賣王牌給大都會血虧？ 聯盟高層透露真實想法

2026/01/23 08:23

佩洛塔。（資料照，美聯社）佩洛塔。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大都會在昨天發起重磅交易，將自家兩位農場大物送走，換來釀酒人王牌投手佩洛塔（Freddy Peralta），以及能先發後援的邁爾斯（Tobias Myers），補強投手戰力，獲得夢寐以求的王牌投手，大聯盟官網也針對本筆交易詢問聯盟高層給出評價。

大都會送出的農場大物，是在今年權威農場媒體《棒球美國》當中排名第71名的內、外兼修好手威廉斯（Jett Williams），以及第81名的投手斯普羅特（Brandon Sproat）。

一位美聯高層評價本筆交易：「我喜歡大都會的侵略性，我不認為他們放棄什麼會讓自己後悔的籌碼。Jett會是名穩定的美日先發球員，雖然沒有固定守位，但可以鎮守多個位置，並給你平均以上的打擊火力。斯普羅特則是位能夠壓低失分，三振對手，被防守好的釀酒人陣容掩護的投手，這是筆雙方都很出色的交易。」

另一位美聯高層則表示：「大都會得到他們要的先發，而釀酒人則用控制權剩下1年的球員，得到兩個接近大聯盟的年輕球員，我認為雙方都做得很好。」

大都會總裁史登斯（David Stearns）過去在釀酒人時期就是發掘佩洛塔的高層，如今他親自把佩洛塔交易回麾下，大都會也獲得貨真價實的一號先發。上季大都會先發輪值的防禦率為4.13，排名國聯地9名。

有國聯高層認為，大都會付出了更沉重的代價：「我第一個反應是出太多了，以現在來說比起佩洛塔，我可能還喜歡斯普羅特多一點，1年跟6年的控制權差很多。」另一位美聯高層則補充：「邁爾斯在這筆交易裡面也有一定的價值。」

斯普羅特。（資料照，法新社）斯普羅特。（資料照，法新社）

有一位美聯高層表示：「大幅消耗新秀資產來換取使用佩洛塔的一年權利，這意味著大都會有能力或者打算與他續約。」另一位美聯高層則提到：「這是很好的搭配。我不明白為什麼有著豐厚農場的大市場球隊不去更積極地交易，而是去計較拿回多少的控制權。考慮到大多問題都能用錢解決，如果不現在去使用過度的人才，那培養這些農場的意義何在？」

許多高層都認為，本筆交易對兩隊來說是「雙贏」：一位國聯高層表示：「大都會贏在當下，釀酒人贏在長遠。雖然代價昂貴，但如果佩洛塔最終成為自由球員，大都會屆時也能獲得補償選秀權。」

另一位國聯高層則說：「這對大都會來說似乎是不錯的交易，但釀酒人總能選對人，他們得到了一名即戰力的先發投手和一名非常優秀的新秀，並繼續重置服務年限。要在同聯盟兩支都想贏球的隊伍間達成雙贏很難，但我認為這次確實做到了。」

