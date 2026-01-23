自由電子報
MLB》曾接受大谷翔平慷慨暖舉！29歲前道奇右投遭DFA後找到新東家

2026/01/23 08:21

瓦蘭德。（資料照，今日美國）瓦蘭德。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕根據《MassLive.com》記者卡斯提洛（Chris Cotillo）報導，國民從響尾蛇讓渡名單中撿走29歲右投瓦蘭德（Gus Varland）。

瓦蘭德是藍鳥後援L.瓦蘭德（Louis Varland）的哥哥，其生涯發展比弟弟還要坎坷，僅在2023、2024年擁有大聯盟出賽紀錄，曾效力過釀酒人、道奇與白襪，42場出賽防禦率4.82；其中他在道奇合計出賽15場，投17.2局防禦率3.06，為效力過3隊中最佳。

值得一提的是，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）曾受訪透露，幾年前陣中有位球員的母親罹癌，而日本巨星大谷翔平捐出很大一筆錢，為這名隊友支付龐大醫療費用。羅伯斯還說，巧合的是，那位選手的弟弟正好在世界大賽為藍鳥投球；外界也推測，這名大谷的前隊友就是瓦蘭德。

瓦蘭德去年因傷缺席大部分賽季，也未在大聯盟登板，於白襪3A投7場，防禦率5.68，並在8月遭到DFA（指定讓渡），並由響尾蛇認領。不過響尾蛇日前簽下右投克拉克（Taylor Clarke）後，又將瓦蘭德DFA，如今他被國民撿走，持續浪人生涯，國民後續也將捕手亞當斯（Riley Adams）DFA。

《MLBTR》分析，瓦蘭德整體在小聯盟有著容易遭重擊的問題，但仍具備不錯的球速，也展現出一定的三振能力與尚可的控球水準，不過偏高的BABIP與偏低的殘壘率確實拖累表現。假設瓦蘭德身體健康，有機會在國民這樣的重建球隊找到一席之地，且他還有一個下放權，就算無法隨隊開季，也能直接到3A待命。

