MLB》金鶯獲得曾單季「30、30」野手 前大谷隊友第二度遭DFA

〔體育中心／綜合報導〕金鶯在今天從費城人的讓渡名單撿走31歲野手威爾森（Weston Wilson），同時將大谷翔平的前隊友蘇亞雷斯（José Suarez）給DFA（指定讓渡）。

威爾森是2016年選秀第17輪被釀酒人選中後加入職業的球員，他在2022年被球隊釋出成為自由球員後，2023年被費城人簽下後，他竟在3A打出單季「31轟、32盜」，標準化攻擊指數（OPS）0.879的超優表現，是費城人3A隊史第一位「30轟、30盜」的球員。同年威爾森獲得大聯盟晉升機會，留下8場出賽，1轟，打擊率3成13的表現。

總計威爾森在費城人近3年出賽100場，敲出9轟，打擊率2成42，標準化攻擊指數（OPS+）107，但去年賽季他出賽生涯最多的52場，OPS+卻只剩下77。在費城人把瑞爾穆托（J.T. Realmuto）簽回後，球隊就將威爾森給DFA（指定讓渡）。

金鶯在今天從讓渡名單承接威爾森的合約，有機會讓他成為球隊的替補野手，同時把蘇亞雷斯給DFA騰出名單。但近期傳出金鶯有可能會希望再獲得一名前段輪值先發，威爾森不無可能再被球隊DFA。

蘇亞雷斯在2019年至2024年都效力天使，累積99場出賽防禦率5.47，去年透過交易安德森（Ian Anderson）交易案轉戰勇士後有7場出賽，防禦率1.86，但季中就被DFA後下放。季末勇士將蘇亞雷斯的合約轉正，不久後又把他給DFA，金鶯後續在讓渡名單把蘇亞雷斯撿走，但在一周後又馬上將他給DFA。

