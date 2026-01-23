經典賽》3年前叛逃後簽10億大約！前旅日強投竟意外「回鍋」古巴隊

羅德里奎茲。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕28歲古巴右投「Y-Rod」羅德里奎茲（Yariel Rodríguez），3年前從國家隊叛逃，宣布挑戰大聯盟，最終和藍鳥簽下3年合約一圓「美」夢；如今羅德里奎茲做出意外決定，將再度代表古巴隊征戰今年3月的世界棒球經典賽。

羅德里奎茲自2020年起效力日本職棒中日龍，然而在2023年經典賽後傳出叛逃至多明尼加，想挑戰大聯盟舞台，最終在2024年球季前與藍鳥簽下5年3200萬美元（約10億新台幣）合約。該季出賽21場只拿下1勝8敗，86.2局投球送出85次三振，防禦率4.47、ERA+92。

2025年球季，今年羅德里奎茲轉為牛棚投手，例行賽表現也有所進步，出賽66場投73局，防禦率3.08，每局被上壘率1.15，ERA+139。然而來到季後賽，羅德里奎茲表現卻一落千丈，出賽4場投2.2局挨2轟，投出4保送、失3分，最終未被帶進與道奇對決的世界大賽名單內。休季遭移出40人名單，下放小聯盟，但仍將以非40人名單身分參加大聯盟春訓。

根據大聯盟古巴記者羅梅洛（Francys Romero）報導，消息來源指出，在經過藍鳥允許後，羅德里奎茲將加入古巴隊征戰經典賽，預計將於美國時間3月1日於亞利桑納向球隊報到，而他將擔任專職牛棚投手，每場比賽最多只投2局。

古巴上屆經典賽小組賽與台灣、巴拿馬、荷蘭與義大利分在A組，於台中洲際棒球場進行；今年則是一樣被分在A組，只是對手換成哥倫比亞、波多黎各、加拿大以及巴拿馬，地點將於波多黎各席然畢松球場（Hiram Bithorn Stadium）進行。

