MLB

MLB》道奇狂補強成最邪惡反派？ 記者點出殘酷現實：是他們自己...

2026/01/23 09:53

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇近日正式迎接自由市場最大咖球星塔克（Kyle Tucker）入陣，新賽季強勢挑戰三連霸，不過新「邪惡帝國」瘋狂補強的行為引起許多人不滿，但大聯盟記者南丁格爾（Bob Nightengale）點出4個事實反駁。

塔克在休賽季拒絕藍鳥10年3.5億美元長約，改與道奇簽下4年2.4億美元高薪短約，強勢投靠衛冕軍，此舉讓各界都感到不滿，美國體育電台主持人「瘋狗」魯索（Chris Russo）近日就批評：「老實說吧，道奇的補強對棒球界來說是最糟糕的事。」不過對於諸如此類的批判，道奇棒球事務總裁佛里德曼（Andrew Friedman）在昨天受訪表示他並不在乎，自己是在規則內操作。

大聯盟資深記者南丁格爾也發文表示，在將所有怨氣投向道奇隊之餘，請記住：波士頓紅襪選擇不與貝茲（Mookie Betts）續約，並將他交易到了洛杉磯、亞特蘭大勇士主動放棄了佛里曼（Freddie Freeman）、洛杉磯天使拒絕跟進大谷翔平的報價、休士頓太空人與芝加哥小熊並不想留住塔克。這些事實都證明，並不是道奇率先出手，是其他球隊沒有想盡辦法留住自家球星。

