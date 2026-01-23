自由電子報
MLB》再次擊敗洋基「法官」！大谷翔平百大球星2連霸、生涯4度稱霸

2026/01/23 10:11

大谷翔平百大球星2連霸。（取自大聯盟官方X）大谷翔平百大球星2連霸。（取自大聯盟官方X）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟《MLB Network》今天公布現役百大球星前10名，道奇日本二刀流巨星大谷翔平榮登第一名，再度擊敗洋基「法官」賈吉（Aaron Judge），達成2連霸，當今天下第一人當之無愧。

大谷翔平上季重拾二刀流，打擊敲出55轟創生涯新高，跑回146分傲視全聯盟，打擊率0.282、攻擊指數1.014；投球方面，出賽14場成績1勝1敗、防禦率2.87，47局投球送出62次三振，寫下史無前例「50轟50K」二刀流壯舉，也摘下生涯第4座MVP。

大谷在季後賽表現格外搶眼，打擊端狂敲8轟、14分打點；投球方面4場登板拿下2勝，最令人印象深刻是在國聯冠軍賽G4，上演單場「三響砲+6局10K無失分」的傳說級表現，最終也幫助道奇世界大賽2連霸。

今天大聯盟公布現役百大球星排行榜，大谷翔平再度榮登第一名這是他生涯第7度入選，也是連續5年上榜、第4度高居第一名寶座。2到10名分別為洋基賈吉、皇家小惠特（Bobby Witt Jr.）、水手羅里（Cal Raleigh）、守護者拉米瑞茲（José Ramirez）、大都會（Juan Soto）、海盜史基斯（Paul Skenes）、老虎史庫柏爾（Tarik Skubal）、響尾蛇卡洛爾（Corbin Carroll）、藍鳥小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）。

道奇共有8人入選2026年球季百大球員，除了大谷翔平之外，山本由伸從去年的第63名上升至第13名，貝茲（Mookie Betts）高居第18。史密斯（Will Smith）從60名攀升至第20，塔克（Kyle Tucker）獲得第21名，佛里曼（Freddie Freeman）為第22名，史奈爾（Blake Snell）位列第54名，狄亞茲（Edwin Díaz）排名第83。道奇有6人擠進前22名，新同學塔克和狄亞茲也名列百大球星，可見道奇在休賽季的補強非常成功，劍指三連霸王朝偉業。

大谷翔平百大球星2連霸。（取自大聯盟官方X）大谷翔平百大球星2連霸。（取自大聯盟官方X）

