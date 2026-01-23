棒球》「永田條款」主角加盟列特博生技 下一步挑戰中職

永田颯太郎加盟列特博生技成棒隊。（取自列特博生技成棒隊粉絲團）

〔記者羅志朋／新北報導〕國內甲組成棒列特博生技宣布延攬日本籍內野手永田颯太郎，去年球季結束他遭日職東北樂天金鷲宣告戰力外，日前喊話今年將投入中職季中選秀，如今確定先落腳列特博生技成棒隊、再挑戰中職。

25歲的永田畢業於台體大，2022年投入日職育成選手選秀獲東北樂天金鷲第4指名，只是發展並不順遂，去年季後遭釋出，生涯不曾上過一軍，二軍生涯累計出賽231場，556打數敲出115支安打，打擊率2成07、上壘率2成88、長打率2成54，另有3轟、2盜、52分打點。

永田曾一度以中職為目標，而中職聯盟在2021年底制定規章，只要在台就讀國、高中累計超過3年，或讀大學連續超過4年，或在台居住逾5年且效力業餘成棒逾3年，即可參加選秀並視為本土球員，被稱為「永田條款」。

列特博生技成棒隊粉絲團發文表示，「永田在台體大四年期間展現游擊、攻守兩端的優異實力，不僅練就流利中文，更具備日系細膩的守備功力與紮實的基本功，畢業當年是中職選秀的熱門人選，更催生出知名的『永田條款』，對於外國人來台就讀大學後的選秀門檻打開更寬廣的機會。」

