MiLB》百大新秀遺珠！運動家台灣新星林維恩入列 權威美媒分析原因

〔體育中心／綜合報導〕運動家20歲台灣新星左投林維恩旅美首年，一口氣從小聯盟1A攀升到2A，權威媒體《棒球美國》也將他排在運動家農場新秀第4名，不過近期公布的百大新秀榜單中，林維恩無緣入榜，但在「百大新秀遺珠」中被點名。

林維恩去年整季在1A、高A與2A出賽26場（13場先發），投87局飆出117次三振，K9值高達12.10，拿下4勝5敗、防禦率3.72，FIP（獨立防禦率）3.24，ERA+125。《棒球美國》將林維恩評為運動家農場第4名新秀，並指出他已經具備高地板，甚至有大聯盟中段輪值的潛力，預計2029年有望進入運動家先發輪值。

近期《棒球美國》公布2026年百大新秀名單，林維恩遺憾無緣進榜，但在「百大新秀遺珠」中被點名。《棒球美國》專家諾里斯（Josh Norris）指出，林維恩低調度過一個堪稱小聯盟所有左投裡數一數二的賽季，但的武器庫中，目前尚未有預測能達到頂尖（plus）等級的球種，但其變速球、曲球和直球都有機會達到平均以上。

諾里斯表示，林維恩的直球均速落在91英哩，最快曾飆到95英哩，如果能再把直球均速往上加，會讓他更有優勢；但即便如此，憑藉著良好的球路組合、搭配與投好球的能力，仍讓林維足以徹底壓制低階小聯盟的打者。先前《棒球美國》球探報告中，給予林維恩速球55分、曲球55分、滑球50分、變速球55分、指叉球45分、控球60分的評價。

