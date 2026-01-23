自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》效率比肩籃球之神喬丹等名宿！ 黃蜂神射菜鳥排行超越旗子哥

2026/01/23 11:45

黃蜂新秀庫尼普爾（右）。（資料照，法新社）黃蜂新秀庫尼普爾（右）。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕在最新一期的NBA新秀榜單，位居第一名的並非獨行俠狀元郎「旗子哥」佛拉格（Cooper Flagg），而是他在杜克大學的隊友，黃蜂新秀庫尼普爾（Kon Knueppel），《ESPN》撰文解釋這位神射手本季的表現有多麼誇張。

《ESPN》專欄作家克拉姆（Zach Kram）指出，因為身處時常被忽視的黃蜂隊，加上選秀第4順位，康尼普爾本季的表現似乎被低估了，實際上他正打出一個歷史等級的數據。

康尼普爾以43.5%的命中率場均投進3.4顆三分，以目前的速率來看，康尼普爾要打破由國王穆雷（Keegan Murrya）保持的單季最多206顆三分紀錄是輕而易舉，只要他能持續維持高產量，預計在賽季結算時可以投進高達273顆三分球。

此外，不只三分能力，康尼普爾64.5%的真實命中率在至少上場1200分鐘以上，使用率至少20%的新秀中排名最高，且該排名榜單幾乎都是中鋒，而最高校的新秀賽季紀錄保持者當中，有魔術強森（Magic Johnson）、巴克利（Charles Barkley）、喬丹（Michael Jordan）等名將。

光看本賽季的話，康尼普爾的真實命中率跟票選出來的10位全明星先發相比只輸給約基奇（Nikola Jokic）、亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）、吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），若比較高使用率的後衛，他也僅次於吉爾吉斯亞歷山大與湖人里維斯（Austin Reaves）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中