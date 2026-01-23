NBA》效率比肩籃球之神喬丹等名宿！ 黃蜂神射菜鳥排行超越旗子哥

黃蜂新秀庫尼普爾（右）。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕在最新一期的NBA新秀榜單，位居第一名的並非獨行俠狀元郎「旗子哥」佛拉格（Cooper Flagg），而是他在杜克大學的隊友，黃蜂新秀庫尼普爾（Kon Knueppel），《ESPN》撰文解釋這位神射手本季的表現有多麼誇張。

《ESPN》專欄作家克拉姆（Zach Kram）指出，因為身處時常被忽視的黃蜂隊，加上選秀第4順位，康尼普爾本季的表現似乎被低估了，實際上他正打出一個歷史等級的數據。

康尼普爾以43.5%的命中率場均投進3.4顆三分，以目前的速率來看，康尼普爾要打破由國王穆雷（Keegan Murrya）保持的單季最多206顆三分紀錄是輕而易舉，只要他能持續維持高產量，預計在賽季結算時可以投進高達273顆三分球。

此外，不只三分能力，康尼普爾64.5%的真實命中率在至少上場1200分鐘以上，使用率至少20%的新秀中排名最高，且該排名榜單幾乎都是中鋒，而最高校的新秀賽季紀錄保持者當中，有魔術強森（Magic Johnson）、巴克利（Charles Barkley）、喬丹（Michael Jordan）等名將。

光看本賽季的話，康尼普爾的真實命中率跟票選出來的10位全明星先發相比只輸給約基奇（Nikola Jokic）、亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）、吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），若比較高使用率的後衛，他也僅次於吉爾吉斯亞歷山大與湖人里維斯（Austin Reaves）。

