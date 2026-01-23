自由電子報
NBA》苦啊！柯瑞飆8顆三分球、38分做白工 獨行俠擊退勇士收4連勝

2026/01/23 11:19

NBA》苦啊！柯瑞飆8顆三分球、38分做白工 獨行俠擊退勇士收4連勝柯瑞。（路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天作客獨行俠，當家一哥柯瑞（Stephen Curry）一人飆進8顆三分球、進帳全場最高38分，無奈獨木難撐大局，最終勇士仍以，獨行俠也收下4連勝。

勇士日前在傷了巴特勒（Jimmy Butler III）後前役慘敗給暴龍，今天則是作客獨行俠，盼能止敗。

勇士在首節打完取得3分小幅領先，次節獨行俠反擊，威廉斯（Brandon Williams）在讀秒階段時上籃，助隊半場打完暫時以55：50領先。

勇士上半場團隊三分球命中率只有24%並不理想，柯瑞拿下13分全隊最高。庫名加（Jonathan Kuminga）在巴特勒受傷後也「解凍」上陣，半場打完攻下10分，但他在第2節因腳踝和膝蓋傷勢回休息室治療，下半場也沒能繼續回到場上。獨行俠方面，狀元佛拉格（Cooper Flagg）半場進帳11分全隊最高。

易籃後，勇士打出13：4攻勢超車，並帶著5分領先進入決勝節。不過，獨行俠迅速反擊，一舉將領先擴大到雙位數，加上他們成功限制柯瑞，讓他無法有太多好的出手機會，無力逆轉戰局。

獨行俠今天6人得分上雙，馬歇爾（Naji Marshall）標出全場最高30分，佛拉格21分、11籃板，克里斯蒂（Max Christie）21分。

