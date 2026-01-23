自由電子報
體育 網球

澳網》吳芳嫺／穗積繪莉女雙2連勝 追平大滿貫16強最佳戰績

2026/01/23 11:22

吳芳嫺。（資料照，取自吳芳嫺臉書）吳芳嫺。（資料照，取自吳芳嫺臉書）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕吳芳嫺／日本穗積繪莉在2026年澳洲網球公開賽女雙次輪再傳捷報，6：2、6：3力退俄羅斯柯季列娃（Mariia Kozyreva）／美國桑塔馬利亞（Sabrina Santamaria），非種子「台日聯軍」2連勝挺進16強，吳芳嫺也追平大滿貫女雙第3輪的最佳戰績。

挾著初登場扳倒俄國11種子克羅瑪查娃（Irina Khromacheva）／潘諾娃（Alexandra Panova）的氣勢，隔日面對柯季列娃／桑塔馬利亞，吳芳嫺／穗積繪莉火力全開，率先破發3：0開局，5：2時再度突破先馳得盤。次盤「台日聯軍」乘勝追擊，取得4：0大幅領先，雖遭遇俄美人馬「互破大戰」反撲，吳芳嫺組合盤末回穩滅火，最終第2個賽末點再見破發，直落2鎖定勝利。

吳芳嫺攜手穗積繪莉在墨爾本公園連闖2關，即將強碰第8種子澳洲佩雷絲（Ellen Perez）／荷蘭史楚尤絲（Demi Schuurs），再接再厲爭奪8強門票。26歲的吳芳嫺，目前WTA女雙世界排名34，2023年溫布頓錦標賽、2024年澳網、2025年美國公開賽都在女雙第3輪止步，接下來力求突破再創新猷。

