體育 棒球

經典賽》12強奪冠後陷低潮 陳傑憲接受日媒專訪吐心聲

2026/01/23 11:28

台灣隊陳傑憲。（資料照，記者陳志曲攝）台灣隊陳傑憲。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕「台灣隊長」陳傑憲帶領台灣隊在2024年世界12強棒球賽寫下奪冠奇蹟，其身價與關注度隨之攀升。近日他接受日媒《SportsNavi》專訪，回首奪冠後的心路歷程，坦言雖然獲得全台英雄式支持，卻也承受了前所未有的心理壓力，導致去年球季陷入生涯罕見的低潮。

陳傑憲回憶，12強賽對陣日本強投戶鄉翔征擊出致勝三分砲，不僅改變了他的職棒生涯，也點燃了國人的棒球熱潮。去年中職創下突破300萬人次進場的紀錄，讓他深受感動，「正因為奪冠吸引更多球迷，讓我覺得即使在巨大壓力下，也想繼續挑戰自我。」儘管鬥志高昂，他去年球季卻飽受手腕傷勢困擾，打擊率落至2成77，寫下職棒生涯10年來首度低於3成的紀錄。

談及母球隊統一獅隊去年在季後挑戰賽遭逆轉淘汰，陳傑憲直言球隊陷入了「上半季猛獅、下半季疲軟」的魔咒，更是在2勝0敗領先下被樂天桃猿連追3場翻盤。他感慨表示，球隊這3年不斷重演同樣的失誤，自己與隊友必須深刻反省，從失敗中汲取教訓，「我們必須找出做不好的地方，才能真正成長。」

除了職業賽場的磨練，陳傑憲也是12強奪冠班底中唯一參與經典賽資格賽的球員。提到當時首戰慘敗給西班牙，他坦言上了一課：「雖然直覺不認為西班牙是棒球強權，但WBC的國籍規範較鬆，這次挫敗讓我重新體悟『這就是WBC』，世界各國的實力都不容小覷。」

台灣隊最終在附加賽力克西班牙，驚險取得今年經典賽會內賽門票。陳傑憲透露，在場邊觀察到許多年輕球員對勝利展現出極高的執著與渴望，「看到他們拚盡全力的那一幕，我真的非常感動。」

