遭爆物理治療師無法執登違規治療？ 國訓中心：5月底前完成醫護所設置

國訓中心心理諮商室已於1月15日成立，醫護所則預計5月底前完成。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕位於高雄左營的國家運動訓練中心近日遭爆未設置醫護所，導致物理治療師和諮商心理師無法執業登記和執業，只能違規為運動員做治療，對此，國訓中心說明，心理諮商室已於今年1月15日完成申請，醫護所目前則在申請中，但強調中心屬於非營利、非對外的訓練機構，對於運動員治療並無問題。

國家運動訓練中心副執行長梁永斌表示，國訓中心依《國民體育法》第25條規定，於國家運動培訓期間，聘任物理治療師及諮商心理師，提供運動員身心健康相關支援。相關服務均屬非營利、非對外之內部訓練支援措施。

梁永斌指出，巴黎奧運之後，國訓中心認為諮商心理師與物理治療師對運動員的需求非常重要，但招聘人員進來，才發現無法幫這些具專業證照的人員做執業登記，主要是國訓中心並非正常的醫護所或醫療單位，所以他們無法做執業登記。

2025年已聘請1位諮商心理師為申請的行政程序做準備，在尚未完成合法執業場所建置前，並未安排其實際執行心理諮商或治療業務，而是以輔導宣導、制度規劃、流程建置等行政及準備性工作為主，選手有諮商心理的需求，亦有長期與外部合作的合格諮商師予以協助。不過，今年1月15日心理諮商室已正式成立，因此諮商心理師的執業登記和執業已無問題，目前內聘有1人。

至於物理治療師部分，梁永斌說明，物理治療師現有10人，不包含運動員自行聘請的，中心已同時向高雄市衛生局申請成立醫護所，目標是5月底完成，確保各項支援依法合規。但強調，在執登未完前，對運動員沒有影響，不論是物理治療師或防護員皆可採逐次收費，對於現任物理治療師的薪資、福利、待遇亦無影響。

國家運動訓練中心副執行長梁永斌說明，國訓中心為非營利、非對外之單位，可執行內部訓練的支援措施。（記者許麗娟攝）

