NBA》斑馬回神！「法國怪物」溫班亞瑪26分5火鍋 寫史上第1人壯舉

〔體育中心／綜合報導〕馬刺今天以126：109輕取西部弱旅爵士，22歲「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）擺脫上一戰手感不佳陰霾，此役繳出全隊次高26分，還加碼5記麻辣鍋，創下史上第一人壯舉。

溫班亞瑪上一戰面對火箭表現不佳，21投僅5中、三分更是7投盡默只拿14分。不過今天對上爵士，溫班亞瑪找回怪物身手，上場33分鐘14投9中、三分7投4中，攻下26分13籃板5火鍋3助攻的全能成績單，幫助馬刺獲勝。

根據數據顯示，溫班亞瑪生涯在單場至少「25分、5火鍋」的累積場次，已經來到歷史第10名的位置；此外，他生涯至今累積14場單場至少「4三分、4火鍋」的比賽，高居史上第一，才入行第3年就寫下鬼神紀錄。

馬刺此役由福克斯（De'Aaron Fox）13投10中攻下全場最高31分、外帶5籃板5助攻，強森（Keldon Johnson）板凳挹注21分5助攻，錢帕尼（Julian Champagnie）17分，卡瑟爾（Stephon Castle）16分8助攻7籃板。

爵士吞下近6戰第5敗，大物新秀貝利（Ace Bailey）16投11中貢獻全隊最高、生涯新高25分、外帶6籃板，喬治（Keyonte George）23分5助攻4籃板，諾基奇（Jusuf Nurkic）17分14助攻11籃板，連續2場大三元，成為爵士隊史自「AK47」奇亞蘭科（Andrei Kirilenko）後首位單季2度大三元的球員。

