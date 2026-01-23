UBL》「67 賴丁誌」 台東大學悼念已故戰友的方式有洋蔥

〔記者羅志朋／新北報導〕114學年度大專棒球聯賽公開一級今天下午1點進行季軍戰，由台東大學迎戰台體大，賽前台東大學球員在場邊的打擊準備區，用球棒寫著大大的「67」，並在先發打序板子最上方貼上「賴丁誌」的名牌，象徵1年前因車禍意外過世的戰友賴丁誌精神不滅，與全隊一起奮戰。

賴丁誌昔日是高苑青棒當家第4棒，2022年高中畢業投入中職季中選秀落榜，隨後進入台東大學延續生涯，去年1月22日他在台東台9線賓朗路騎車自撞圍牆傷重不治，全隊深感震驚。

請繼續往下閱讀...

「真的非常遺憾。」台東大學教練高克武說，賴丁誌是他表妹的小孩，也是家中獨生子，當年在高苑曾出車禍導致腳傷，因此選秀未獲球團青睞，就邀賴丁誌來台東大學讀書打球，建議子弟兵把球技練好，提升自己的價值，未來再挑戰中職或走學術路線當教練，這兩條路都可行。

高克武說，當初聽聞賴丁誌車禍過世的消息，難過到痛哭失聲，「他很乖又認真，身材魁梧，輕鬆揮棒球就飛很遠，不但是高苑第4棒，也是我們球隊的第4棒，如果沒出車禍，現在應該已經在打職棒了。」

賴丁誌人不在但精神與東大棒球隊永遠同在，高克武透露，每一場比賽都會在球場某一個角落寫上他的背號67號，名牌放在板子最上面，象徵和全隊一同奮戰。

台東大學棒球隊每場比賽都會場邊的打擊準備區，用球棒寫著大大的「67」，並在先發打序板子最上方貼上「賴丁誌」的名牌，象徵1年前因車禍意外過世的戰友賴丁誌精神不滅，與全隊一起奮戰。（記者羅志朋攝）

台東大學棒球隊每場比賽都會場邊的打擊準備區，用球棒寫著大大的「67」，並在先發打序板子最上方貼上「賴丁誌」的名牌，象徵1年前因車禍意外過世的戰友賴丁誌精神不滅，與全隊一起奮戰。（記者羅志朋攝）

台東大學棒球隊每場比賽都會場邊的打擊準備區，用球棒寫著大大的「67」，並在先發打序板子最上方貼上「賴丁誌」的名牌，象徵1年前因車禍意外過世的戰友賴丁誌精神不滅，與全隊一起奮戰。（記者羅志朋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法