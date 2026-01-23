NBA》差點26分大逆轉！東契奇32分、11籃板 湖人還是不敵快艇

東契奇（左）。（路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕湖人今天作客快艇，上演「洛城內戰」，湖人克服全場最多26分落後在末節一度有機會逆轉，但就差臨門一腳無力超車，也讓這一戰砍下32分、11籃板、8助攻的東契奇（Luka Doncic）做了白工，最終湖人以104：112終止2連勝。

快艇今天打出不錯開局，上半場團隊命中率高達59%，三分球17投7中，雷納德（Kawhi Leonard）半場拿下14分，祖巴克（Ivica Zubac）和哈登（James Harden）都攻下10分，助隊半場打完取得64：47大幅領先。

湖人方面，東契奇上半場狀態不錯攻下17分全場最高，但隊友得分都未能突破雙位數，陷入苦戰。

湖人在第3節開局陷入得分荒，也讓快艇一舉將領先擴大到20分差。不過，他們並未放棄，東契奇挺身而出，除了自己得分也助攻隊友，帶隊追至15分以內，該節尾聲詹姆斯（LeBron James）抄截又上演灌籃秀，湖人3節打完追到72：86。

挾著這股氣勢，湖人末節在詹姆斯、史馬特（Marcus Smart）接力發揮之下，一舉追到5分差，但快艇很快穩住局面，在終場前3分鐘還有11分領先。不過，湖人詹姆斯、史馬特又輪流跳出，再次帶隊追到5分落後，還把已經打卡下班的雷納德又打回場上。

詹姆斯在最後1分半鐘完成3分打，雙方僅剩3分差，隨後祖巴克灌籃加上柯林斯（John Collins） 三分球，快艇取得8分領先。雖然很快東契奇又上籃拿下兩分，下一波湖人也成功抄到球，但當下東契奇過於猶豫沒能及時出手，時間不夠的情況下，無緣帶隊逆轉。

快艇今天7人得分上雙，雷納德拿下24分全隊最高，祖巴克和哈登都進帳18分；湖人方面，東契奇32分、11籃板、8助攻，詹姆斯23分次之。

