體育 即時新聞

澳網》超越納達爾三巨頭！艾卡拉茲再創大滿貫紀錄安抵16強

2026/01/23 13:54

艾卡拉茲。（美聯社）艾卡拉茲。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕年輕世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）穩紮穩打，6：2、6：4、6：1擊退法國32種子穆得（Corentin Moutet），22歲的西班牙頭號種子3連勝，安抵2026年澳洲網球公開賽男單16強，還締造超越「三巨頭」的歷史紀錄。

艾卡拉茲大滿貫戰績87勝13負，已經追平瑞典退役名將伯格（Bjorn Borg），並列公開年代前100場最佳開局，同時超越西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、美國馬克安諾（John McEnroe）共同保有的86勝14負，再創職業生涯新里程碑，甚至早就把「三巨頭」中的瑞士天王費德爾（Roger Federer）、塞爾維亞老將喬科維奇（Novak Djokovic）都比下去，前者80勝20負、後者79勝21負。至於和艾卡拉茲並稱新世代雙雄的義大利好手辛納（Jannik Sinner），前百場大滿貫戰績為81勝19負。

22歲的艾卡拉茲天賦十足，已經握有大滿貫6冠，包括法網、溫網、美網各2座金盃，本屆澳網他將尋求突破連2年8強止步障礙，首度挑戰墨爾本公園金盃，爭取完成史上最年輕集滿四大賽的「生涯全滿貫」，以及年紀最小的大滿貫7冠王等壯舉。至於艾卡拉茲第4輪對手，則為美國12種子保羅（Tommy Paul）。

