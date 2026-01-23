中職》張肇元從萬年二軍變不動一軍 東大總仔有「暖心叮嚀」

張肇元。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕台鋼雄鷹捕手張肇元三級棒球時期名不見經傳，後來到台東大學磨練逐漸茁壯，如今已成為台鋼主戰捕手，本季月薪從17萬調漲為30萬，台東大學總教練王信民說，「看到肇元有現在的成就，身為教練深感欣慰，這都是靠他自己努力所得來的。」

28歲的張肇元畢業於平鎮高中、台東大學，2020年選秀獲統一獅第8指名，2022年台鋼雄鷹首次擴編選秀挑走他，隨即扛起主戰捕手重任，去年他出賽104場繳出2成50打擊率，外帶10轟和45分打點，盜壘阻殺率4成02。

王信民表示，張肇元在花蓮化仁青少棒表現不錯，但到了平鎮青棒幾乎沒有出賽機會，更多時候是當牛棚捕手，期間還兼練一壘，「當初肇元跟我說，為了有出賽機會，希望能到台東大學打球。」

張肇元來到台東大學直到大二下學期才有較多出賽機會，大三正式成為主戰捕手，同為捕手出身的王信民說，張肇元到大學蹲捕技能打掉重練，同時灌輸他許多觀念和場上狀況要如何應對，他的傳球臂力很好，打擊很有力量，重點是肯學、態度又好。

當時統一獅捕手人才濟濟，有林岱安和陳重羽坐鎮本壘大關，王信民坦言，很清楚張肇元在獅隊出賽機會一定不多，後來被台鋼挑走，「我就打給肇元說，你的機會來了。」

果然，來到台鋼張肇元的機會真的來了，他在獅隊一軍只出賽3場，到了台鋼一軍出賽多達207場，足足多了69倍，王信民認為，除了打擊能力，台鋼總教練洪一中應該是看到張肇元態度，才會給他這麼多機會，透過實戰累積經驗，愈蹲愈成熟。

王信民指出，攻擊火力是張肇元的強項，不過守備還要再加強，無論接球或擋球都要再提升，才能成為聯盟頂尖捕手。

