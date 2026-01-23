自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 奧運

澳網》40歲依舊猛！ 瓦林卡：我不希望只是告別的一年...

2026/01/23 14:41

瓦林卡。（資料照，法新社）瓦林卡。（資料照，法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕今年迎來最後一舞的瑞士40歲老將瓦林卡（Stan Wawrinka），昨在纏鬥4小時33分鐘的5盤大戰力退21歲法國好手吉亞（Arthur Gea），挺進男單32強，他說：「這是我最後一年，但我不希望這只是告別的一年。」

瓦林卡在費德爾（Roger Federer）、納達爾（Rafael Nadal）、喬科維奇（Novak Djokovic）「三巨頭」的鼎立的時代，仍拿下3座大滿貫冠軍，且世界排名高居第3，目前世界排名139。

今年將是最後一年的瓦林卡，也獲得澳網的外卡出賽，他首輪先是擊敗塞爾維亞好手傑雷（Laslo Djere），暌違5年在澳網贏球，接著又在5盤大戰擊敗21歲法國好手吉亞，證明油箱還有油。

談到自己的表現，瓦林卡說：「這是在場外所有努力、犧牲和持續自律的成果，儘管我年紀已大，但我始終渴望不斷突破自己的極限，我知道我永遠無法回到10年前的水準，但我現在能達到的水準已讓我很滿意，我在休賽季訓練還是非常努力，無論是體能還是網球技術。」

瓦林卡表示，「這是我最後一年，但我不希望只是告別的一年，希望這一年我仍能抱持競爭力並享受比賽，因為我熱愛競爭，也喜歡感覺自己仍能有所作為，在這一場如此艱難的比賽，你會看到對手開始疲軟，我們兩人都承受著體能煎熬，這反而給你更多能量。」

雖然年事漸高，瓦林卡對自己的體能很有信心，「我知道我能承受這些漫長的戰鬥，對我來說，保持水準不是問題，我會持續超越自我，突破極限，只為能體驗這些時刻。」瓦林卡說，因為知道這是自己的最後一次澳網，情感上很特別，「這就是為什麼我在40歲的年紀，我仍持續超越自我、突破極限，在休賽季努力訓練，只為能體驗這些時刻。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中