澳網》40歲依舊猛！ 瓦林卡：我不希望只是告別的一年...

〔記者吳孟儒／綜合報導〕今年迎來最後一舞的瑞士40歲老將瓦林卡（Stan Wawrinka），昨在纏鬥4小時33分鐘的5盤大戰力退21歲法國好手吉亞（Arthur Gea），挺進男單32強，他說：「這是我最後一年，但我不希望這只是告別的一年。」

瓦林卡在費德爾（Roger Federer）、納達爾（Rafael Nadal）、喬科維奇（Novak Djokovic）「三巨頭」的鼎立的時代，仍拿下3座大滿貫冠軍，且世界排名高居第3，目前世界排名139。

今年將是最後一年的瓦林卡，也獲得澳網的外卡出賽，他首輪先是擊敗塞爾維亞好手傑雷（Laslo Djere），暌違5年在澳網贏球，接著又在5盤大戰擊敗21歲法國好手吉亞，證明油箱還有油。

談到自己的表現，瓦林卡說：「這是在場外所有努力、犧牲和持續自律的成果，儘管我年紀已大，但我始終渴望不斷突破自己的極限，我知道我永遠無法回到10年前的水準，但我現在能達到的水準已讓我很滿意，我在休賽季訓練還是非常努力，無論是體能還是網球技術。」

瓦林卡表示，「這是我最後一年，但我不希望只是告別的一年，希望這一年我仍能抱持競爭力並享受比賽，因為我熱愛競爭，也喜歡感覺自己仍能有所作為，在這一場如此艱難的比賽，你會看到對手開始疲軟，我們兩人都承受著體能煎熬，這反而給你更多能量。」

雖然年事漸高，瓦林卡對自己的體能很有信心，「我知道我能承受這些漫長的戰鬥，對我來說，保持水準不是問題，我會持續超越自我，突破極限，只為能體驗這些時刻。」瓦林卡說，因為知道這是自己的最後一次澳網，情感上很特別，「這就是為什麼我在40歲的年紀，我仍持續超越自我、突破極限，在休賽季努力訓練，只為能體驗這些時刻。」

