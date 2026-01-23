澳網》單、雙都打有好處！ O妹坦言：和謝淑薇在場上有很多樂趣

奧絲塔朋科與謝淑薇。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕「百搭天后」謝淑薇在今年以第3種子身分搭檔「O妹」奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko），澳網官方在今天釋出一篇專題，O妹便在文中成為同時參加單、雙打的例子之一。

澳網官方寫手Sean A'Hearn撰文指出，對職業網球選手而言，同時參加單打與雙打比賽一直是很普遍的現象。雖然多數選手會專注於其中一項，但有一種說法認為，對於選擇專攻單打生涯的球員來說，兼顧雙打賽場有其好處。

曾拿過2017年法網冠軍的奧絲塔朋科，在今年澳網依舊也是單、雙打並行，他在近期接受《The Sitdown》的專訪表示，自己相信雙打確實對他的單打有所幫助：「我覺得大多數時候是的，因為這終究是一場比賽。」、「對我來說，雙打當然比單打輕鬆一點，但它依然是場比賽，仍有許多比賽元素需要應對，所以我認為可以把雙打當作單打很好的實戰練習。」

這位28歲拉脫維亞好手認為，與雙打搭檔之間的化學反應能激發出球員在場上的最佳表現：「當你和一個人相處融洽且有很好的連結時，那種感覺很棒。我和謝淑薇在場上有很多樂趣，她的個性很好，而且我覺得我們配合得越多，對彼此球路的感覺就越好。我們滿合拍的。」

儘管明確表示首要目標是單打生涯，奧斯塔朋科仍相信雙打磨練出的良好心理素質對單打很有幫助：「當然我的重心在單打，但在雙打中我沒有壓力，所以打得很放鬆。我希望這種放鬆的心態也能帶到單打賽場上。」、「如果你在單打中必須截擊幾次，你知道自己辦得到，因為你在雙打中練過。我認為這會讓你在比賽的各個環節中更有信心。」

謝淑薇與奧斯塔朋科在首輪輕鬆過關後，次輪因對方身體不適或戰術考量棄賽，幸運獲得更多休養時間，繼續朝向連續3年冠軍賽的目標邁進。謝淑薇的16強對手將視週六賽果而定，由第13種子科寧（Sofia Kenin）/西格蒙德（Laura Siegemund）與布茲可娃（Marie Bouzkova）/克蕾帕（Andreja Klepac）之間的勝方出線。奧斯塔朋科今年的澳網單打旅程在第二輪不敵中國王欣瑜結束。

