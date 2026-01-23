自由電子報
桌球

桌球》全力備戰新加坡大滿貫賽 林昀儒、鄭怡靜亞洲杯雙雙退賽

2026/01/23 15:03

為全力備戰新加坡大滿貫賽，林昀儒退出亞洲杯比賽。（取自WTT官網）為全力備戰新加坡大滿貫賽，林昀儒退出亞洲杯比賽。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕為了全力備戰WTT新加坡大滿貫賽，台灣一哥林昀儒、一姐鄭怡靜雙雙退出2月4日至8日在海南海口舉行的2026年亞洲杯桌球賽。

世界排名第9的林昀儒去年在亞洲杯男單銅牌戰不敵中國名將林詩棟，以第4名作收，仍締造個人在亞洲杯最佳名次。不過，今年國際賽依舊滿檔，小林在贏得開季首站杜哈冠軍賽冠軍後，上週因身體不適退出杜哈球星挑戰賽，由於新加坡大滿貫緊接著在2月18日開打，為了怕影響訓練計畫，加上左肩傷勢尚未痊癒，小林決定退出今年亞洲杯，利用這段期間休息、調整，預定後天進駐高雄國訓中心，準備在新加坡大滿貫賽再衝一波，中國籍教練綦戈也會隨行。

除了林昀儒、鄭怡靜退賽，南韓隊吳晙誠、安宰賢、朴佳賢、劉叡潾，和伊朗小將法拉吉也退出今年亞洲杯。中國及日本隊則精銳盡出，中國男子隊派出王楚欽、林詩棟、梁靖崑、向鵬、陳垣宇、周啟豪，女子隊則由世界球后孫穎莎領軍，王曼昱、蒯曼、陳幸同、王藝迪、陳熠也都參賽。日本隊方面，男子隊有張本智和、松島輝空、戶上隼輔、宇田幸矢、篠塚大登；女子組則是張本美和、早田希娜、橋本帆乃香、長崎美柚。

台灣陣容包括男子隊馮翊新、郭冠宏、廖振珽、張佑安；女子組李昱諄、葉伊恬、簡彤娟。

