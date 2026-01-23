自由電子報
日職》放棄去大聯盟！從年薪400萬→領20億大約 讓周東佑京有感而發

2026/01/23 16:12

周東佑京。（資料照，記者塗建榮攝）周東佑京。（資料照，記者塗建榮攝）

〔體育中心／綜合報導〕軟銀鷹29歲快腿周東佑京決定暫斷旅美夢，今天與球團達成一份5年總額約20億日圓的大約，他今天受訪坦言，當初從年薪400萬日圓起步，能夠走到今天這步真的很好，並設定新賽季143場全勤的目標。

周東佑京是在2017年育成選手選秀會中獲軟銀第二指名入團，進入職棒第一年的薪水僅400萬日圓，2024年季後薪水增至1.1億日圓、首度成為億元男。如今周東更獲得一份5年總額約20億日圓大型合約。

根據《西日本體育》報導，周東佑京說，自己的野心一直都很高，就算去年的薪水達到1億日圓，自己心裡還是覺得想拿更多，想成為那種能拿大型合約的球員，「我一直告訴自己不能對現狀滿足，能夠走到今天這步真的很好，很多前輩也幫育成出身的選手開闢這條路。我一直希望自己能成為這樣的選手。」

周東佑京也坦言，曾想過要挑戰大聯盟，「但軟銀球團沒有採用入札制度，再加上考量自己的年齡和傷勢，當然也包含實力，覺得難度不小。」周東提到，目前效力大都會的前輩千賀滉大也常對他說「怎麼不來？」之類的話，「不過我們聊了很多，最後決定先在日本再打5年。」

周東佑京也是今年經典賽日本隊成員，他表示希望能好好表現，「上次（2023年經典賽）只打了一個打席，而且還是三振。今年希望把球打進球場內。」

周東佑京去年出賽96場，交出3轟、36分打點，打擊率2成86，整體攻擊指數（OPS）為0.711，跑出35次盜壘成功。周東佑京生涯累積230盜，四度摘得太平洋聯盟盜壘王。

