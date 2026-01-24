戚又仁爭印尼大師賽決賽門票、喬帥拚大滿貫賽生涯第400勝 今日賽事預告與轉播

戚又仁。（歐新社）

NBA今天有兩場轉播，東部龍頭活塞將碰上西部第4的火箭，活塞一哥坎寧安（Cade Cunningham）將碰上杜蘭特（Kevin Durant）領軍的火箭；東部第11的公鹿將碰上西部第3的金塊，公鹿一哥亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）將對上J.穆雷（Jamal Murray）領軍的金塊。

澳網第7日賽事，男單第三輪賽事，義大利第二種子辛納（Jannik Sinner）碰上美國好手斯皮齊里（Eliot Spizzirri），塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）對上荷蘭選手范德贊舒爾普（Botic Van De Zandschulp），喬帥力拚大滿貫賽生涯的第400勝；女單第三輪賽事，美國第9種子基絲（Madison Keys）、大坂直美都將分別出擊。

超級500系列的印尼大師賽，生涯首度晉級500等級大賽男單4強的台灣好手戚又仁，今天將碰上印尼新星法漢（Alwi Farhan），戚又仁將力拚決賽門票。

TPBL賽事，特攻對海神，攻城獅碰上夢想家；TPVL賽事，臺北伊斯特迎戰臺中連莊，台鋼天鷹碰上桃園雲豹飛將。

另外還有日本職籃B聯盟、UBA大專籃球聯賽等賽事，敬請鎖定轉播。

NBA

08：00 火箭 VS 活塞

10：30 金塊 VS 公鹿

轉播：緯來體育

澳網

07：30 澳網第7日賽事

轉播：博斯運動一台、博斯網球、愛爾達體育1台、愛爾達體育2台

印尼大師賽

13：00 四強（上）

17：00 四強（下）

轉播：愛爾達體育3台

UBA大專籃球聯賽

12：50 臺灣科大 VS 輔仁大學

14：40 北市大學 VS 臺灣師大

16：30 中信學院 VS 文化大學

18：20 臺灣體大 VS 清華大學

轉播：緯來精采、愛爾達體育4台

B.League 日本職業籃球聯賽

14：10 茨城群馬雷鶴VS滋賀湖泊 轉播：緯來體育

澳洲職棒

16:00 雪梨藍襪 vs 阿德雷德巨人 轉播：DAZN 1、DAZN 3

TPBL職業籃球

14：30 海神 VS 特攻 轉播：MOMO TV

17：00 夢想家 VS 攻城獅 轉播：緯來體育

PLG

17：00 獵鷹 VS 勇士 轉播：MOMO TV

TPVL台灣職業排球聯賽

15：00 臺中連莊 VS 臺北伊斯特 轉播：緯來育樂

18：00 桃園雲豹飛將 VS 台鋼天鷹 轉播：愛爾達體育4台

