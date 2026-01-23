自由電子報
體育 網球

澳網》何承叡遭謝淑薇波蘭搭檔逆襲 無緣大滿貫男雙16強

2026/01/23 16:02

何承叡。（資料照，記者陳逸寬攝）何承叡。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕何承叡與德國搭檔耶本斯（Hendrik Jebens）歷經3盤激戰，7：6（8：6）、4：6、4：6遭到波蘭傑林斯基（Jan Zielinski）英國強森（Luke Johnson）逆襲，「台德聯軍」2026年澳洲網球公開賽男雙次輪止步，何承叡也無緣締造職業生涯大滿貫最佳戰績。

左右開弓的何承叡／耶本斯，延續初登場「下剋上」爆冷扳倒義大利第7種子的黑馬氣勢，次輪兩人默契升溫，面對謝淑薇混雙搭檔傑林斯基這組非種子，「台德聯軍」開賽歷經盤中互破拉鋸，搶7時化解盤末點，從5：6連下3分，後來居上先馳得盤。

次盤何承叡組合遭遇對手頑抗，接連錯失破發機會，反倒第6局發球失守，被英波人馬扳回一城。戰線拉進決勝盤，何承叡組合先丟發球局，形成0：2落後，苦苦追趕不成，最終錯失3個盤末點，激戰逾2小時惜敗。

2月13日將滿26歲的何承叡，目前ATP世界男雙排名72，正是台灣男雙一哥，身材高大且左手持拍的他，去年溫布頓錦標賽首度躋身大滿貫會內舞台，之後美國公開賽開胡，如今澳網已連兩項硬地大滿貫贏球，雖然今日功虧一簣，未能在墨爾本公園更上層樓，他仍汲取大賽經驗，新賽季有了好的開始。

