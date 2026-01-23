自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》棒球在美國人氣不如足球？ 大谷翔平鐵粉砲轟：太荒謬了...

2026/01/23 17:32

大谷翔平。（美聯社資料照）大谷翔平。（美聯社資料照）

〔體育中心／綜合報導〕近日足球媒體《CentreGoals》發文指出，足球已經超越棒球，成為美國第三大受歡迎的運動，僅次美式足球和籃球，進而引發強烈爭論，知名大谷翔平鐵粉、《FOX Sports》分析師韋蘭德（Ben Verlander）非常不認同這個論點。

韋蘭德今在社群發聲抨擊，「我這輩子從沒看過這個帳號，這篇貼文也太荒謬了。我們到底是用什麼標準來排名這些運動的？MLB明顯比NBA更受歡迎。」

韋蘭德指出，大聯盟的觀眾人數和收視率，都呈現持續上升趨勢，「這不是要針對足球，但別來挑戰美國的國民運動。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中