MLB》棒球在美國人氣不如足球？ 大谷翔平鐵粉砲轟：太荒謬了...

大谷翔平。（美聯社資料照）
〔體育中心／綜合報導〕近日足球媒體《CentreGoals》發文指出，足球已經超越棒球，成為美國第三大受歡迎的運動，僅次美式足球和籃球，進而引發強烈爭論，知名大谷翔平鐵粉、《FOX Sports》分析師韋蘭德（Ben Verlander）非常不認同這個論點。
韋蘭德今在社群發聲抨擊，「我這輩子從沒看過這個帳號，這篇貼文也太荒謬了。我們到底是用什麼標準來排名這些運動的？MLB明顯比NBA更受歡迎。」
韋蘭德指出，大聯盟的觀眾人數和收視率，都呈現持續上升趨勢，「這不是要針對足球，但別來挑戰美國的國民運動。」
I’ve never seen this account in my life. What a ridiculous post— Ben Verlander （@BenVerlander） January 22, 2026
How are we ranking these sports? MLB is very clearly more popular than NBA
MLB is on a straight upwards trajectory in both attendance/viewership
This is no hate towards soccer, but don’t come at America’s Pastime https://t.co/Oo2J4Sjy02 pic.twitter.com/hdce49A2A8