日職》盼修改入札制度 前阪神虎冠軍監督：不然日本棒球就完了！

佐藤輝明。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕去年勇奪中央聯盟MVP的阪神虎強打佐藤輝明，至今尚未與阪神球團談妥新約，很有可能要「自費春訓」。前冠軍監督、目前為阪神球團顧問的岡田彰布認為，日職聯盟應該要重新檢視入札制度。

現年26歲的佐藤輝明去年交出40轟、102分打點，打擊率2成77成績，整體攻擊指數（OPS）為0.924，勇奪央聯全壘打王和打點王，並摘得央聯年度MVP。不過，佐藤輝明曾在2024年談約時表達希望透過入札制度挑戰大聯盟，因此這個休賽季與球團談薪陷入僵局。

《東京體育報》報導，談到佐藤輝明可能會透過入札制度挑戰大聯盟，岡田彰布昨天受訪對此說，「如果是拿到自由球員資格，那是球員的權利。但入札制度本來就是球團的方針，這件事我覺得和自己一點關係都沒有。」

不過，岡田彰布認為，應該要對入札制度做重新檢視或修正，「必須要訂定規則，例如至少5年內不能回來之類的，得要設下各種限制才行。」

岡田彰布也提到，「也要好好替後進之輩著想，只想著『我自己去就好』可不行。這樣下去之後會很麻煩。以為只要靠入札制度，什麼都行得通的話，事情會變得非常嚴重，日本的棒球就真的完蛋了。」

