澳網》21歲高芙「美國內戰」逆轉勝 大滿貫百役勝率追平球后

高芙。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2026年澳洲網球公開賽「美國內戰」，第3種子高芙技高一籌，3：6、6：0、6：3逆轉勝同胞好友巴普蒂斯特（Hailey Baptiste），連續4年挺進女單16強，下個對手則為2021年澳網4強的捷克19種子穆霍娃（Karolina Muchova）。

「我看過她打球無數次，但當你真正踏上球場，感覺總是不一樣。她的球風和其他球員截然不同，我只能盡力調整做到最好。」高芙丟掉首盤後強勢反彈，連下6局扳回一城，決勝盤壓制從小一起訓練的巴普蒂斯特，激戰1小時50分鐘脫困，賽後她解釋如何扭轉頹勢，「我當時就想，『如果她整場比賽都這樣發揮，而我又無法提升自己的水準，那她真的太棒了』。但我最終還是辦到，很滿意比賽中保持的冷靜心態。」

高芙成為公開年代以來，第9位22歲前就完成職業生涯第100場大滿貫女單會內賽的新星，戰績77勝13負也追平白俄羅斯當今世界球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka），現役球員中僅次於85勝15負的美國老將大威廉絲（Venus Williams），以及83勝17負的波蘭好手史薇泰克（Iga Swiatek）。

