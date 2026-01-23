自由電子報
MLB》領2.4億美元大約的塔克 美媒指他和大谷今年「薪水」共300萬

2026/01/23 20:25

大谷翔平（左）、塔克（右）。（本報合成圖，路透資料照）大谷翔平（左）、塔克（右）。（本報合成圖，路透資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇休賽季以4年2.4億美元大約（約新台幣76億）搶下明星外野手塔克（Kyle Tucker），美國媒體《USA Today》知名記者南丁格爾（Bob Nightengale）在社群媒體X上發文，塔克本季薪水為100萬美元，道奇日本巨星大谷翔平本季實拿200萬美元薪水，兩人今年的薪水合計為300萬美元（約新台幣9544萬元）。

《美聯社》報導塔克的合約細節，他將獲得6400萬美元的簽約金，其中5400萬美元在美國時間2月15日支付，另外1000萬美元在2027年2月1日支付。

塔克本季的薪水為100萬美元，明年的薪水為5500萬美元，2028年和2029年各有年薪6000萬美元的球員選擇權。此外，從2027年2029年之間，塔克每年有1000萬美元為延遲支付，將在2036年至2045年之間付清。

南丁格爾在X上發文說，道奇隊本季實際支付的給大谷翔平和塔克的薪水共為300萬美元。大谷翔平的年薪為200萬美元，有6800萬美元是延遲支付。

接著南丁格爾發文指出，在所有針對道奇隊的惡意批評中，請記住：紅襪選擇不與貝茲（Mookie Betts）簽約，把他交易至道奇；勇士放手讓佛里曼（Freddie Freeman）離隊；天使隊拒絕匹配大谷翔平的合約報價；太空人和小熊都不想留下塔克。

