澳網》聽喬科維奇的話 18歲約維琪爆冷扳倒第7種子勁敵

〔記者梁偉銘／綜合報導〕18歲的約維琪（Iva Jovic）在2026年澳洲網球公開賽大爆冷門，6：2、7：6（7：3）扳倒名氣響亮的義大利第7種子保莉妮（Jasmine Paolini），美國新星締造職業生涯最重大勝利，同時首闖大滿貫女單16強。

約維琪父親為塞爾維亞人，母親來自克羅埃西亞，雖然在美國訓練成長，仍與東歐家鄉保持緊密聯繫，每年都回塞國首都貝爾格勒和南部小鎮萊斯科瓦茨探訪親戚，這也讓她與血濃於水的前輩喬科維奇（Novak Djokovic）結緣，尤其賽前給她非常中肯的建議，能夠很快進入臨場狀態，「『盡量拉開場上空間，不要總是急於出手，尋找更寬闊的進攻路線。』我嘗試這麼做，結果不錯，所以打算繼續聽從他的意見。」

約維琪首度擊敗Top10高手，也一吐對戰保莉妮2連敗的悶氣，大滿貫24冠的前球王喬科維奇戰術指導，足讓她獲益良多，尤其兒時偶像和電視上看起來完全不一樣，「我覺得他私底下比鏡頭前表現出來的還要和藹可親、體貼入微。真是太棒了。我的意思是，他非常聰明睿智，而且真心想幫助年輕一代，所以我真的很感激能得到他的寶貴指點。」約維琪將在週日迎戰難纏的哈薩克勁敵普丁塞娃（Yulia Putintseva），再接再厲力拚8強席次。

