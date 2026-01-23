大專棒球聯賽》好棒！扳倒強敵國體大 北市大勇奪隊史第5冠

台北市大拿下冠軍，球員開心慶祝。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕114學年度大專棒球聯賽公開一級今天晚上進行冠軍戰，北市大在第3、5局先後猛攻各進帳3分，加上吳冠勳中繼3.1局無失分順利止住失血，最終北市大就以6：2擊敗國體大勇奪隊史第5冠，6年第3度拿到冠軍，國體大連兩年爭冠鎩羽而歸。

此役前兩局雙方難越雷池一步，3局上北市大搶攻，林思睿、廖睿綸、黃聖凱、汪家毅連續擊出安打，加上對方守備失誤和內野滾地球，單局進帳3分取得領先。下個半局國體大反攻，兩出局一、三壘有人，4棒陳堃益適時掃出二壘安打帶有2分打點。

5局上北市大攻勢再起，一出局一、二壘有人，戴伯丞敲出2分打點三壘安打，鍾緯澤適時敲安再添1分。

北市大先發投手邱承奕投2.2局失2分退場，3局下推出吳冠勳救火，昨天4強賽對台東大學，吳冠勳用27球後援2局讓對手6上6下、狂飆5K無失分，今天冠軍戰再度即刻救援，三振馬承恩化解3局下兩出局二壘有人危機。

吳冠勳接下來3局投球都沒失分，7局下面對該局前兩棒都投出四壞球後退場，所幸莊承翰順利解危力保不失，最終守住勝果幫助北市大奪冠。

台北市大拿下冠軍，球員開心慶祝。（記者陳志曲攝）

台北市大得分，球員開心慶祝。（記者陳志曲攝）

台北市大投手吳冠勳。（記者陳志曲攝）

