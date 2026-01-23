自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 學生棒球

大專棒球聯賽》好棒！扳倒強敵國體大 北市大勇奪隊史第5冠

2026/01/23 21:05

台北市大拿下冠軍，球員開心慶祝。（記者陳志曲攝）台北市大拿下冠軍，球員開心慶祝。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕114學年度大專棒球聯賽公開一級今天晚上進行冠軍戰，北市大在第3、5局先後猛攻各進帳3分，加上吳冠勳中繼3.1局無失分順利止住失血，最終北市大就以6：2擊敗國體大勇奪隊史第5冠，6年第3度拿到冠軍，國體大連兩年爭冠鎩羽而歸。

此役前兩局雙方難越雷池一步，3局上北市大搶攻，林思睿、廖睿綸、黃聖凱、汪家毅連續擊出安打，加上對方守備失誤和內野滾地球，單局進帳3分取得領先。下個半局國體大反攻，兩出局一、三壘有人，4棒陳堃益適時掃出二壘安打帶有2分打點。

5局上北市大攻勢再起，一出局一、二壘有人，戴伯丞敲出2分打點三壘安打，鍾緯澤適時敲安再添1分。

北市大先發投手邱承奕投2.2局失2分退場，3局下推出吳冠勳救火，昨天4強賽對台東大學，吳冠勳用27球後援2局讓對手6上6下、狂飆5K無失分，今天冠軍戰再度即刻救援，三振馬承恩化解3局下兩出局二壘有人危機。

吳冠勳接下來3局投球都沒失分，7局下面對該局前兩棒都投出四壞球後退場，所幸莊承翰順利解危力保不失，最終守住勝果幫助北市大奪冠。

台北市大拿下冠軍，球員開心慶祝。（記者陳志曲攝）台北市大拿下冠軍，球員開心慶祝。（記者陳志曲攝）

台北市大得分，球員開心慶祝。（記者陳志曲攝）台北市大得分，球員開心慶祝。（記者陳志曲攝）

台北市大投手吳冠勳。（記者陳志曲攝）台北市大投手吳冠勳。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中