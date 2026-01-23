MLB》有望代表南韓隊打經典賽 美韓混血右投以小聯盟約加入水手

丹寧。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕有意為南韓隊打經典賽的美韓混血31歲右投丹寧（Dane Dunning），根據《MassLive.com》記者卡斯提洛（Chris Cotillo）報導，丹寧以小聯盟約加入水手隊。

丹寧是在2016年選秀會以首輪第29順位被國民隊選進，之後轉戰白襪隊體系、2020年休賽季被交易遊騎兵。丹寧在2023年例行賽交出12勝、防禦率3.70的生涯年成績單，該年也是遊騎兵世界大賽冠軍成員之一，。

不過，丹寧近兩年表現下滑，去年他效力遊騎兵和勇士，整季出賽12場都是後援，有2次救援成功，防禦率6.97，被打擊率2成86，每局被上壘率為1.50，季後成為自由身。

此外，丹寧的母親是韓國人，有機會代表南韓隊參加今年3月的經典賽。

南韓隊在本屆經典賽分在C組，與日本隊、台灣隊、澳洲隊、捷克隊同組，分組取前二晉級複賽。

Free agent signing: Right-hander Dane Dunning has a minor league deal with the Mariners, per sources. — Chris Cotillo （@ChrisCotillo） January 22, 2026

