自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》有望代表南韓隊打經典賽 美韓混血右投以小聯盟約加入水手

2026/01/23 22:36

丹寧。（資料照，法新社）丹寧。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕有意為南韓隊打經典賽的美韓混血31歲右投丹寧（Dane Dunning），根據《MassLive.com》記者卡斯提洛（Chris Cotillo）報導，丹寧以小聯盟約加入水手隊。

丹寧是在2016年選秀會以首輪第29順位被國民隊選進，之後轉戰白襪隊體系、2020年休賽季被交易遊騎兵。丹寧在2023年例行賽交出12勝、防禦率3.70的生涯年成績單，該年也是遊騎兵世界大賽冠軍成員之一，。

不過，丹寧近兩年表現下滑，去年他效力遊騎兵和勇士，整季出賽12場都是後援，有2次救援成功，防禦率6.97，被打擊率2成86，每局被上壘率為1.50，季後成為自由身。

此外，丹寧的母親是韓國人，有機會代表南韓隊參加今年3月的經典賽。

南韓隊在本屆經典賽分在C組，與日本隊、台灣隊、澳洲隊、捷克隊同組，分組取前二晉級複賽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中