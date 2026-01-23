自由電子報
大專棒球聯賽》「希望擦亮北市大這塊招牌！」冠軍教頭王宜民做到了

2026/01/23 22:22

台北市大拿下冠軍。（記者陳志曲攝）台北市大拿下冠軍。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕114學年度大專棒球聯賽公開一級今天晚上進行冠軍戰，北市大以6：2擊敗國體大勇奪隊史第5冠，6年第3度拿到冠軍，國體大連兩年爭冠鎩羽而歸，北市大總教練王宜民溫情喊話，「希望擦亮北市大這塊招牌！」

前年大專棒球聯賽公開一級北市大奪冠，去年無緣晉級8強，今年捲土重來奪冠，王宜民說，這個學年度桃園盃、梅花旗、大專聯賽球隊都拿到冠軍，沒有人能想到我們能打得那麼好，畢竟投手戰力沒有很好，靠打擊和守備立下汗馬功勞，「去年沒進8強，今年強烈感受到球員求勝企圖心，全隊都想讓外界知道，北市大是一支強隊。」

北市大3年奪2冠，王宜民表示，兩年前是他來北市大執教的首冠，印象比較深刻，今年老實講會有壓力，畢竟去年沒進8強，球員企圖心很強烈，都想拿冠軍，今天校長帶一級主管到球場幫球隊加油，校長也希望再拿一座冠軍，也感謝教練團各司其職。

面對傳統強權國體大，王宜民說，「知道國體大很想贏我們，每次對手都用最佳陣容應戰，打起來壓力很大，但這幾場對戰我們球員都很有信心，不知道為什麼，這一批選手很拚，凝聚力也很強，白井雄登（北市大四年級日本籍捕手）就說，希望拿到冠軍當作他大學最後一年的禮物，確實他們也都做到了。」

台北市大總教練王宜民（中）被拋起慶祝。（記者陳志曲攝）台北市大總教練王宜民（中）被拋起慶祝。（記者陳志曲攝）

台北市大總教練王宜民。（記者陳志曲攝）台北市大總教練王宜民。（記者陳志曲攝）

台北市大拿下冠軍。（記者陳志曲攝）台北市大拿下冠軍。（記者陳志曲攝）

台北市大捕手白井雄登（右）。（記者陳志曲攝）台北市大捕手白井雄登（右）。（記者陳志曲攝）

