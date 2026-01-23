澳網》普丁塞娃不改惡女本色 噓聲中飛吻熱舞挑釁觀眾

普丁塞娃。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕普丁塞娃（Yulia Putintseva）歷經3盤激戰，終以6：3、6：7（3：7）、6：3力退全場一面倒支持的土耳其對手森梅茲（Zeynep Sonmez），哈薩克悍將職業生涯首闖澳洲網球公開賽女單16強，賽後噓聲中大秀飛吻與舞蹈瘋狂挑釁，再度惹怒全場觀眾。

「該慶幸自己保持冷靜，因為去年的我可能會朝他們砸東西！」面對首輪協助熱暈球僮而大受歡迎的森梅茲，場上作風爭議十足的普丁塞娃重現「惡女」本色，贏球時不但摀住一隻耳朵，頻頻向失望的球迷比讚飛吻，甚至場邊跳起搖臀熱舞嘲諷回應，導致賽後訪問又噓聲四起，對此普丁塞娃強悍回嗆：「我準備好承受一切，甚至願意拚戰至死，還能怎麼樣？」她更批評有些人不遵守場邊禮儀，故意在她發球前尖叫干擾，或者關鍵分擊球時突然咳嗽，「他們只想讓我失誤，但我絕對不會認輸。」

無懼於扮演反派角色的普丁塞娃，還透露被觀眾鬧場或猛喝倒采時，如何頂住沉重壓力，「 雖然平常聽的都是熱門歌曲，當時我內心卻哼唱一首關於兔子的俄國電影老歌來保持專注。」可以預見的是，普丁塞娃16強面對年僅18歲的美國新星約維琪（Iva Jovic），勢必還得力抗更加充滿敵意的噓聲大軍。

