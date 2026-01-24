MLB》大谷9打席全上壘史詩夜挨轟苦主！藍鳥火球男6.2億轉戰新東家

多明格茲。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕根據《EPSN》知名記者帕桑（Jeff Passen）報導，上季效力金鶯與藍鳥的31歲火球男多明格茲（Seranthony Domínguez），與白襪簽下2年2000萬美元（約新台幣6.27億）合約。

多明格茲自2018年在費城人初登板以來，一直是牛棚關鍵要角，擁有聯盟頂級球威的他，速球均速來到98英哩。上季他原先效力金鶯，並在季中被交易至藍鳥，合計出賽67場投62.2局，送雌79次三振，防禦率3.16，ERA+131，FIP（獨立防禦率）3.47，每局被上壘率1.27。

多明格茲去年也與藍鳥一起打進世界大賽，與道奇血戰7場中有5場登板，投4.2局投出5三振、6保送，被敲2安失1分，防禦率1.93。多明格茲失掉的唯一1分，正是G3的7局下遭大谷翔平敲出單場第2轟，該場大谷翔平也創下9打席全上壘的史詩紀錄。多明格茲整個季後賽出賽12場，投11.1局送出10K、11次保送，防禦率3.18。

白襪已經連續3年單季百敗，2024年更創下單季121敗的史上最慘賽季，去年依舊是美聯爐主，全大聯盟只勝過洛磯。不過休季白襪補強算積極，多明格茲是白襪此休季自村上宗隆與凱伊（Anthony Kay）後開出的第3張複數年合約，加上1年約簽下紐坎布（Sean Newcomb），以及交易掉羅伯特（Luis Robert Jr.）換來阿庫尼亞（Luisangel Acuña）等資產，目標未來逐漸走向競爭行列。

