體育 棒球 MLB

MLB》血戰道奇飲恨...41歲三屆塞揚神獸薛哲何去何從？受訪親曝動向

2026/01/24 08:54

薛哲。（資料照，路透）薛哲。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕3屆塞揚強投薛哲（Max Scherzer）去年以1年1550萬美元合約加盟藍鳥，最終殺進世界大賽，與道奇血戰7場後「銀」恨，無緣生涯第3冠。如今41歲的他來季何去何從？近期他接受《The Athletic》訪問表示，自己不急著要趕在開季前簽約。

薛哲上季例行賽因傷只出賽17場，投85局防禦率高達5.19，藍鳥進入季後賽後，薛哲也未登錄在分區賽名單，直到美聯冠軍賽G4才正是歸隊並擔任先發，而這位3屆塞揚獎得主也化身「瘋狂麥斯（Mad Max）」，找回準名人堂身手，季後賽3場先發防禦率3.77；其中在世界大賽，薛哲分別在G3與G7先發登板，但最終仍無緣擊敗道奇。

季後又成自由球員的薛哲，面臨將在哪支球隊延續生涯的決定，近期接受《The Athletic》電話採訪，薛哲表示，他的身體非常健康，只要某些球隊來電，他隨時都能簽約；但如果沒有出現理想的機會，他也不介意等到開季後，再看看是否有他心目中偏好的球隊出現空缺。

《The Athletic》指出，薛哲並未透露願意加盟的具體球隊，但他能會採取類似7屆塞揚名投克萊門斯（Roger Clemens）在2007年的做法。當年克萊門斯於5月6日才和洋基簽約，展開他44歲、也是生涯最後一個大聯盟球季。

