MLB》衛冕軍道奇簽FA最大咖塔克後就被拋棄！26歲外野手轉戰洋基

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇去年12月13日從勇士讓渡名單中撿走26歲外野手西亞尼（Michael Siani），然而他在今年1月22日就遭指定讓渡（DFA），今天洋基將他納入麾下，並將右投33歲右投歐特（Kaleb Ort）DFA。

西亞尼2022年於紅人登上大聯盟，2023年季中遭到指定讓渡（DFA），之後被紅雀撿走，去年11月又遭紅雀放進讓渡名單後轉戰勇士，但在12月仍遭DFA。上季西亞尼在大聯盟出賽19場，打擊三圍.235/.316/.235，生涯160場出賽繳出0.221打擊率，攻擊指數0.547，累積2轟、20分打點。

當時道奇網羅西亞尼時，大聯盟官網道奇隨隊記者Sonja Chen指出，西亞尼能勝任三個外野位置，是以守備見長的外野手，去年主要鎮守中外野的他，有望補上帕赫斯（Andy Pages）與艾德曼（Tommy Edman）之後相對缺乏的深度。西亞尼4年生涯在三個外野位置累積1014局的小樣本中，繳出DRS（Defensive Runs Saved，計算球員場均能替球隊守下多少分）+7與出局製造值（Outs Above Average，OAA）+17的不俗成績。

不過道奇休季補進FA最大咖塔克（Kyle Tucker）後，自然就完全不需要西亞尼，因此將他DFA。如今洋基將他撿走，《MLBTR》分析，以西亞尼的特性與他休季不斷轉隊來看，洋基未來幾週可能會再把他放回讓渡名單；但就目前來看，他能為球隊提供一個板凳外野的選項，此外，他還剩1次下放權，可以被送回3A，同時仍留在40人名單內。

