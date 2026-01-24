自由電子報
MLB》山本由伸生涯最緊張一役不在世界大賽！「第1次怕站上投手丘」

2026/01/24 10:58

山本由伸。（資料照，美聯社）山本由伸。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕幫助道奇奪下2連霸的日本王牌山本由伸，今天出席由Nike Japan舉辦的「WINNER’S MIND YOSHINOBU YAMAMOTO TALK SHOW」，山本在活動上分享自己人生的最緊張的一場比賽，直言第一次對踏上投手丘感到害怕。

山本由伸去年化身道奇王牌投手，季後賽表現更是格外搶眼，累積6場出賽豪取5勝1敗，防禦率僅1.45，包含世界大賽拿下3勝0敗，防禦率1.02，更在G7「中0日」後援2.2局無失分幫助道奇奪冠，拿下世界大賽MVP，並在季後獲選年度最佳陣容第1隊殊榮。

然而山本自認生涯最緊張的一場比賽，卻不是源自世界大賽，甚至不是去年季後賽，而是2024年分區系列賽碰上教士的2場先發，特別是G5。回顧當時，旅美首年的山本在G1只投3局就失5分退場；G5再度掛帥，山本5局無失分好投幫助道奇挺進國聯冠軍賽。

山本說明當時的心境：「例行賽（因右肩受傷）缺陣了3個月，那場比賽比起緊張，更多的是恐懼，是我第一次對踏上投手丘感到害怕。」然而也正是這樣的經歷，讓山本在旅美第2年的季後賽穩住陣腳，殺翻對手，「雖然當時產生了不安與消極的情緒，但也因此做了相對應的充足準備，讓我感受到對單一場比賽的執著，是會轉化為場上表現的。」

山本還透露，去年世界大賽G2剛完投9局，結果G3延長18局進入牛棚熱身、引發熱議的趣聞，「那天根本沒打算投球。比賽開始時我在喝咖啡，大約3局左右還在吃壽司...結果我人就在牛棚了。」；談到G7「中0日」登板，山本也坦言，當時他也不清楚自己的身體狀態，直到最後仍在思考這個選擇是否正確。

