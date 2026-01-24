MLB》洋基退出2屆塞揚史庫柏爾交易案！老虎「血盆大口」要價曝光

史庫柏爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕邁向最後一年仲裁資格的老虎2屆塞揚獎左投史庫柏爾（Tarik Skubal），休季未能與老虎達成協議，恐走上薪資仲裁庭，同時捲入交易傳聞當中。根據紐媒報導，洋基與大都會都是有意交易史庫柏爾的球隊，但最終都因老虎要價過高而作罷。

根據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）報導，由於史庫柏爾是聯盟最頂尖球星，如果老虎出乎意料兜售他，完全有資格開口索求巨大回報，而在經過短暫談判後，洋基與大都會很快意識到，他們沒有機會交易來這位2屆塞揚左投。

此外，海曼還爆料，據傳老虎向洋基提出的要價，包含一壘手萊斯（Ben Rice）、火球少主施利特勒（Cam Schlittler）與農場頭號大物游擊手隆巴德（George Lombard Jr.），如此高昂的要價也成為洋基卻步的關鍵。

海曼補充，老虎實際上打算補進一位先發投手；根據《底特律自由新聞》記者佩佐爾德（Evan Petzold）報導，老虎對右投馬丁尼茲（Nick Martinez）與左投昆塔納（Jose Quintana）感興趣。另外，大聯盟官網記者費桑德（Mark Feinsand）指出，老虎在休季交易史庫柏爾的可能性微乎其微。

史庫柏爾連續2年拿下美聯塞揚獎，是目前球界最強左投，2026年是他生涯最後一個仲裁年。先前美媒報導，史庫柏爾想要3200萬美元薪水，而老虎方面只願意給1900萬美元，雙方差距1300萬美元，是仲裁史上球團與球員差距最大的數字。如果史庫柏爾打贏2月的仲裁庭，那麼他將可以創下仲裁史上最高薪紀錄，若沒打贏的話則連投手紀錄都無法打破。預期雙方會在仲裁庭開始前繼續協商，期盼可以完成協議。

