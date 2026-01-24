自由電子報
體育 棒球 學生棒球

UBL》台日混血捕手白井雄登決定選秀 深見一騎非常看好

2026/01/24 10:38

白井雄登。（資料照，記者陳志曲攝）白井雄登。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕114學年度大專棒球聯賽公開一級賽事昨天落幕，北市大以6：2扳倒國體大勇奪隊史第5冠，114學年度高中木棒聯賽今天緊接著登場，共計41隊參賽，平鎮高中挑戰2連霸。

台日混血白井雄登是北市大4棒捕手，大專棒球聯賽公開一級敲3轟拿下全壘打王，家族事業是飼養日本和牛，原本白井自評能力有限，沒打算挑戰職棒，計畫大學畢業從事台日棒球交流工作，未來再回日本接家業，這屆大專聯賽表現出色讓他改變想法，今年大學畢業決定投入中職季中選秀。

受惠「永田條款」，白井可以參加選秀且被視為本土球員，球探評價，白井打擊能力不錯，只是蹲捕各方面技巧還需要再加強，如果參加選秀有機會獲球團青睞。

就讀台體大二的日本籍右投深見一騎，最快球速148公里，會投6種球路，他的父母都是日本人，名字取自日本動漫《一騎當千》，父親深見成功是日商在台分公司總經理，隨老爸工作來台，深見國中讀日僑學校並參加社區棒球隊，到崇義高中才接受正規訓練，為了挑戰職棒決定就讀台體大提升能力。

深見表示，與白井熟識，上次在大專聯賽對決被他敲出兩支安打，打擊能力真的很好，如果白井投入選秀，看好他能獲球團指名。

同樣受惠「永田條款」，深見也能參加中職選秀並視為本土球員，他表示，未來希望能向台體大學長永田颯太郎一樣挑戰日職，也不排除大學畢業投入中職選秀，何時挑戰還未定。

深見一騎（左二）與家人。（資料照，記者陳志曲攝）深見一騎（左二）與家人。（資料照，記者陳志曲攝）

