體育 棒球 MLB

MLB》2026百大新秀放榜！海盜頭號大物榮登榜首 衛冕軍道奇5人入選

2026/01/24 11:47

2026年百大新秀排行榜。（取自大聯盟官網）2026年百大新秀排行榜。（取自大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網《MLB Pipeline》公布2026年百大新秀排行榜，海盜頭號大物、19歲游擊手葛瑞芬（Konnor Griffin）榮登百大新秀第一名。今年百大新秀榜焦點同樣聚集在游擊手，前10名當中就有7位游擊；另外，今年10大游擊新秀也全數入選百大前24名。

葛瑞芬在去年8月就成為海盜隊史首位登上《MLB Pipeline》百大新秀第一名的大物，上季僅是他職業生涯第一個賽季，一路從1飆升至2A，在3個小聯盟層級合計出賽122場，打擊三圍.333/.415/.527，攻擊指數0.941，敲出21轟、94分打點，跑出65次盜壘，wRC+高達165。

葛瑞芬。（資料照，今日美國）葛瑞芬。（資料照，今日美國）

今年第一份百大新秀排行，前10名依序為海盜游擊手葛瑞芬、老虎游擊手麥戈尼格（Kevin McGonigle）、釀酒人游擊手梅德（Jesús Made）、運動家游擊手德弗里斯（Leo De Vries）、紅雀內野手韋瑟霍特（JJ Wetherholt）、大都會右投麥克萊恩（Nolan McLean）、遊騎兵游擊手沃爾科特（Sebastian Walcott）、金鶯捕手巴薩洛（Samuel Basallo）、水手游擊手艾默生（Colt Emerson）、老虎外野手克拉克（Max Clark）。前10名當中，有7人能鎮守游擊大關。

此外，今年前10大游擊手，除了上述7人之外，包含國民狀元郎威利茲（Eli Willits）、費城人米勒（Aidan Miller）與洛磯哈勒戴（Ethan Holliday），也分別入選百大第13、23與24名。

哈勒戴。（資料照，美聯社）哈勒戴。（資料照，美聯社）

今年各隊百大新秀人數，以水手7人高居第一，守護者6人次之，5人入選的有道奇、白襪、海盜、馬林魚、紅雀、釀酒人，4人的有大都會、國民、雙城、老虎、洋基、紅人、紅襪，3人為運動家、藍鳥、金鶯、費城人、光芒，2人勇士、小熊、巨人、皇家、洛磯，天使、響尾蛇、教士、遊騎兵各自1人入選，至於太空人則是唯一無人入選百大新秀的球隊。

德保拉。（路透）德保拉。（路透）

其中休季持續瘋狂大撒幣補強的衛冕軍道奇，其農場深度放眼全聯盟依舊出色，今年一共5人入選。除了去年開季前已經是百大的德保拉（Josue De Paula）、霍普（Zyhir Hope），還有季中進入百大的昆特羅（Eduardo Quintero）、西羅塔（Mike Sirota）與摩拉雷斯（Emil Morales）。

另外，今年被權威美媒《棒球美國》評為運動家農場第4名新秀的台灣左投林維恩，以及《MLB Pipeline》10大三壘新秀的老虎李灝宇皆未入選，不過隨著球季進行，兩位台灣新星仍有望躋身百大新秀行列。

林維恩。（取自大聯盟官網）林維恩。（取自大聯盟官網）

李灝宇。（資料照，路透）李灝宇。（資料照，路透）

