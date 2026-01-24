自由電子報
體育 即時新聞

中央大學今辦全大運學術研討會暖身 運動科學結合AI促進競技表現

2026/01/24 11:54

〔記者林曉雲／台北報導〕運動部主辦、中央大學承辦今（2026）年全國大專校院運動會，今（24）日舉辦「運動科學與全民運動健康促進」學術研討會暖身，研議運動科學結合AI，促進全民健康與競技表現，涵蓋全國運動科學、體育、健康促進等領域專家、學者和學生逾百人與會，為全大運注入深厚的學術動能。

研討會涵蓋運動科學、運動科技、運動政策、運動與性別、大型運動賽會永續經營、運動社會與人文等重要議題，呼應當前全民健康促進與運動產業發展趨勢，同時進一步融合運動科學與人工智慧等先進技術，希望運用智慧化手段提升運動表現，深化跨領域議題的探討與應用。

中央大學校長蕭述三表示，研討會的主題呼應今年全大運「永續」與「無懼」精神，「無懼」代表面對體能挑戰與快速變動社會的底氣，透過科學化訓練與智慧數據分析，讓突破極限成為可以實踐的行動；「永續」則強調運動不只是一場競賽，而是能陪伴一生的生活底蘊，中央大學長期以永續為核心治校，深信一所大學的永續，不僅在於環境的經營，更在於人的健康與韌性。

此外，慈濟大學體育教學中心副教授黃森芳談「全民運動對健保永續經營之貢獻」、成功大學體育健康與休閒研究所教授王駿濠談「認知神經科學在運動科學研究之應用」，從公共政策、醫療體系，再到運動表現與大腦科學，展現運動科學跨領域整合的前瞻視野；研討會亦規劃海報發表與口頭發表場次，多所大專校院與研究機構發表研究成果，主題橫跨競技運動分析、高齡健康促進、運動心理、運動科技與人工智慧應用等，展現台灣運動科學研究的多元樣貌與創新能量。

中央大學承辦全大運，今日舉辦學術研討會暖身。（圖由中央大學提供）中央大學承辦全大運，今日舉辦學術研討會暖身。（圖由中央大學提供）

