體育 棒球 中職

中職》有緣！兄弟新洋投6年前大聯盟初登板 首名對手是林子偉

2026/01/24 11:53

兄弟新洋投黎克，2020年大聯盟初登板時效力洋基。（資料照，法新社）兄弟新洋投黎克，2020年大聯盟初登板時效力洋基。（資料照，法新社）

〔記者林宥辰／台北報導〕中信兄弟本週宣布簽下兩位新洋投陶樂（Kyle Tyler） 、黎克（Nick Nelson），兩人都有大聯盟資歷。其中，黎克的大聯盟資歷有5季，去年則是效力阪神虎隊。黎克2020年效力洋基隊時，面對紅襪隊初登板後援3局無失分、拿勝投，當時他面對的首位打者，是現在效力樂天桃猿隊的林子偉。

2020年全球受到疫情肆虐，小聯盟球季停擺，當時24歲的黎克被洋基隊列在可出賽名單中，於美國時間8月1日面對紅襪隊後援完成生涯初登板。當時，洋基隊先發投手田中將大僅投2.2局，黎克於5局登板擔任第3任投手，首位面對的打者就是林子偉，兩人首次對決，黎克3球皆投直球，三振林子偉。

黎克最終中繼3局無失分、4次三振，其中2次是三振林子偉，生涯初登板就拿勝投，但也是該季個人唯一1勝。之後，黎克2022至2024年效力費城人隊，大聯盟出賽最多是2022年47場、68.2局，防禦率4.85，該季費城人拿到國聯冠軍，黎克也曾在季後賽出賽過。

林子偉2023年返台投入中職選秀，台鋼雄鷹以狀元籤選進後，與樂天桃猿達成交易，林子偉從此效力樂天。今年球季，黎克轉戰中職加入中信兄弟，兩人有機會再次交手。

